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NBA華格納終場前準絕殺三分彈 魔術1分差終止湖人6連勝

2024/11/22 15:38（11/22 15:50 更新）
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美國職籃NBA奧蘭多魔術22日靠著前鋒華格納（白衣）終場前飆進準絕殺的三分彈，以119比118擊敗湖人。（圖取自x.com/orlandomagic）
美國職籃NBA奧蘭多魔術22日靠著前鋒華格納（白衣）終場前飆進準絕殺的三分彈，以119比118擊敗湖人。（圖取自x.com/orlandomagic）
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（中央社記者黎建忠台北22日電）美國職籃NBA奧蘭多魔術今天作客湖人主場，靠著前鋒華格納（Franz Wagner）在終場前2.5秒飆進準絕殺的三分彈，終場以119比118擊敗湖人，終止對手最近一波6連勝。

主場作戰的洛杉磯湖人，一直到終場前27秒，還以118比114領先魔術，不過下一波進攻，魔術僅用了7秒就讓華格納上籃得手縮小到2分差。

接著魔術採取犯規戰術，送戴維斯（Anthony Davis）上罰球線，沒想到本季罰球命中率78.4%的他，竟然2罰全都落空；魔術在沒有暫停的情況下，再由華格納在終場前2.5秒飆進準絕殺的三分彈。

湖人暫停過後，剩下2.1秒由戴維斯執行最後一擊，可惜沒能逆轉戰局。湖人雙星戴維斯、詹姆斯（LeBron James）在最後的39秒內合計6罰僅2中，是湖人遭到逆轉的敗因。

華格納全場攻下37分，其中15分在第4節得到，他率領魔術在少了3名原本先發球員的情況下，拿到球隊近8場比賽的第7勝。

吞敗的湖人，也終止本季主場的開季7連勝，戴維斯攻下39分、9籃板，詹姆斯繳出31分、10籃板、7助攻，超級菜鳥柯奈特（Dalton Knecht，前譯內希特）維持高檔拿下17分，但無奈湖人團隊罰球僅26罰17中，命中率65%。（編輯：管中維）1131122

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