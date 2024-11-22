冬季聯盟日本社會人實力不容小覷 中職2球員異動

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）亞洲冬季棒球聯盟明天開打，日本社會人隊連5屆派隊參賽，曾在2019年奪冠，今年由U23世界盃棒球賽奪冠教頭川口朋保領軍、實力不容小覷；中職球隊有2名球員異動。

2024年亞洲冬季棒球聯盟明天在台中開打，中職球員分台灣山林、台灣海洋兩隊參賽，日本派出3隊參賽，分別為日職紅隊、日職白隊和日本社會人隊。

中職今天發布新聞稿公布日本社會人隊參賽名單， 由今年率日本隊完成U23世界盃棒球賽連霸的川口朋保任總教練，陣中有不少奪冠班底，包括賽會最佳一壘手今里凌（日本製鐵鹿島），及獲賽會最佳守備獎的捕手高橋隆慶（JR東日本），戰力不可小覷。

日本社會人隊自2017年起連5屆參與冬盟賽事，2017、2018年連兩年取得季軍，2019年在冠軍戰擊敗日職紅隊、首度稱霸，2023年雖僅拿到第4名成績，10座個人獎項有5座得主都是日本社會人球員，外野手網谷圭將以4成43打擊率、27支安打，奪下打擊王、安打王，內野手添田真海14打點、9次盜壘，登頂打點王及盜壘王，投手佐藤亞蓮9戰共18.2局投球狂飆25次奪三振、奪下三振王。

中職球隊有兩名球員異動，台灣山林隊投手林展璋改由洪敏暘替補，台灣海洋隊內野手拿莫．伊漾改由李展毅替補。

中職公布冬季聯盟開幕首日限定活動「冬季遊樂園」熱情邀請大小朋友進場看球，午、晚場賽事12歲以下孩童只要出示健保卡或學生證就能免費入場，球迷朋友進場打卡還能兌換小美冰淇淋，數量有限、換完為止。

此外，場外還有紙風車劇團「巫頂環遊世界」演出皆為免費自由入座；晚場開幕戰限定，球迷出示有價票券即可領取TEAM TAIWAN應援毛巾。

冬季應援不可少，台灣山林、海洋隊週末賽事場場有應援團長和啦啦隊女孩，購買全季套票的球迷進場就有機會在賽後為MVP球員頒獎。（編輯：陳政偉）1131122