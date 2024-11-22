譚傑龍違反道德條款 TPBL處無限期停權靜候調查

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（中央社記者黎建忠台北22日電）台灣男子籃球好手譚傑龍因違反道德管理條款，除了已經遭到前球團中信特攻解約外，今天TPBL也經由紀律委員會決議，做出無限期停權、靜候聯盟後續調查。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北中信特攻譚傑龍，因為「違反球團管理規範道德條款」，昨天遭到終止合約。

TPBL今天也火速召開紀律委員會，由秘書長齊文駿擔任召集人，另有4名聯盟外的公正人士進行討論，最終TPBL發出聲明。

TPBL聲明表示，本次會議依據聯盟規章第5章行為規範與懲處第1條第3之4點：「其餘一切經本聯盟查證並確認影響聯盟形象之不當行為，發生其行為之球團、球員、隊職員或球團相關人員，聯盟得視情節輕重進行裁罰。」

會議中經過充分討論與審查後，最終決議即日起處以無限期停權的懲處，TPBL也將在最快時間內進行後續調查，如發現更嚴重違反法律相關事實，將再召開紀律委員會決議後續裁罰。

TPBL強調，強烈譴責任何不當行為，並重申將持續秉持嚴格的態度，確保聯盟內所有成員都能遵守道德與法律規範，維護良好的運動風氣與社會責任。TPBL將持續關注此事件的後續發展，並配合相關單位調查及處理。（編輯：陳政偉）1131122