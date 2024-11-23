本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
棒球12強複賽圖文直播》5下郭俊麟投出保送後被敲安 台灣3比7落後
首頁 / 運動

12強台灣隊進冠軍戰 新北多項運動設施免費用

2024/11/23 18:56
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北23日電）世界12強棒球賽台灣隊挺進冠軍戰，新北市體育局說，汐止運動中心28日起限量免費投打；泰山體育園區推球員訓練；新北13座運動中心與2座體育館的體適能、游泳池免費入場1週。

新北市體育局今天表示，新北市的運動中心唯一有棒壘球練習場的汐止運動中心，11月28日至12月2日推出棒球系列免費活動，每天晚間6時至9時「限量150名棒球投打體驗」；同時舉辦「最佳投手體驗課」，邀2021年中華職棒最佳進步獎得主游朝惟現場指導。

體育局說，還加碼社群打卡活動，現場拍照並上傳至中心臉書（Facebook）粉絲團，即可領取健身房1小時體驗券。

另外，體育局說，泰山體育園區貝思沛拉棒球學校從11月28日至29日、12月1日至3日每天晚間5時至9時推出「限量100名球員密技養成體驗」，包含運動科技體驗，檢測說明揮棒、投球速度等。也有社群打卡抽獎活動，獎項包括貝思沛拉棒球學校運科課程、投手訓練沙球及BaseparaT恤等。

體育局表示，相關免費棒球體驗活動都要事先報名登記、抽籤，每人每天限登記1梯次，報名登記時間自11月25日中午12時起至11月27日中午12時止，年滿6歲以上即可至伊貝特報名網站報名。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

體育局說，此外，新北市13座運動中心（新莊、淡水、三重、中和、板橋、泰山、樹林、永和、汐止、鶯歌、林口、五股、新店），以及板樹體育館及泰山體育館的體適能中心、游泳池，11月25日至12月1日1週免費入場。

另外，體育局也將與富邦悍將合作推出2025年新球季的首場賽事限量免費入場觀賽，讓民眾能親臨現場感受氛圍。相關活動詳細資訊可注意臉書粉絲團「新北運動聚點」。（編輯：李錫璋）1131123

#新北市
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.19
更多編輯台推薦新聞：