12強台灣隊進冠軍戰 新北多項運動設施免費用

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（中央社記者高華謙新北23日電）世界12強棒球賽台灣隊挺進冠軍戰，新北市體育局說，汐止運動中心28日起限量免費投打；泰山體育園區推球員訓練；新北13座運動中心與2座體育館的體適能、游泳池免費入場1週。

新北市體育局今天表示，新北市的運動中心唯一有棒壘球練習場的汐止運動中心，11月28日至12月2日推出棒球系列免費活動，每天晚間6時至9時「限量150名棒球投打體驗」；同時舉辦「最佳投手體驗課」，邀2021年中華職棒最佳進步獎得主游朝惟現場指導。

體育局說，還加碼社群打卡活動，現場拍照並上傳至中心臉書（Facebook）粉絲團，即可領取健身房1小時體驗券。

另外，體育局說，泰山體育園區貝思沛拉棒球學校從11月28日至29日、12月1日至3日每天晚間5時至9時推出「限量100名球員密技養成體驗」，包含運動科技體驗，檢測說明揮棒、投球速度等。也有社群打卡抽獎活動，獎項包括貝思沛拉棒球學校運科課程、投手訓練沙球及BaseparaT恤等。

體育局表示，相關免費棒球體驗活動都要事先報名登記、抽籤，每人每天限登記1梯次，報名登記時間自11月25日中午12時起至11月27日中午12時止，年滿6歲以上即可至伊貝特報名網站報名。

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體育局說，此外，新北市13座運動中心（新莊、淡水、三重、中和、板橋、泰山、樹林、永和、汐止、鶯歌、林口、五股、新店），以及板樹體育館及泰山體育館的體適能中心、游泳池，11月25日至12月1日1週免費入場。

另外，體育局也將與富邦悍將合作推出2025年新球季的首場賽事限量免費入場觀賽，讓民眾能親臨現場感受氛圍。相關活動詳細資訊可注意臉書粉絲團「新北運動聚點」。（編輯：李錫璋）1131123