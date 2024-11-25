棒球12強賽台灣奪冠 屏東獎勵在籍選手吳俊偉

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（中央社記者黃郁菁屏東縣25日電）世界12強棒球賽台灣隊昨晚奪冠，全台為之瘋狂。台灣隊有3名選手出身屏東；屏東縣長周春米表示，將為仍在籍的投手吳俊偉加發新台幣70萬元獎金，激勵選手持續發光發熱。

世界12強棒球賽冠軍戰台灣隊昨天以4比0完封日本，不僅完成台灣棒球史上首次在成棒世界級賽事奪冠，也終結日本在國際賽事的27連勝。

屏東縣長周春米今天表示，參與賽事選手張政禹、吉力吉撈．鞏冠（Giljegiljaw Kungkuan）、吳俊偉3人都出身屏東，其中吳俊偉仍為在籍，年僅25歲便扛起國家隊最後一道關卡的終結者角色、著實不易。縣府將加碼頒發給吳俊偉70萬元獎金，感謝並鼓勵台灣英雄持續發光發熱。

吳俊偉今天稍早在個人社群Instagram分享賽後感想，提到12強的一切會是永遠難忘的回憶，感謝所有隊友與後勤人員，以及所有現場或觀看轉播的球迷，因為有球迷的加油聲，選手才能打出一場又一場感動比賽。

吳俊偉對球迷說，「感受到你們真的回來了」，會繼續努力成為台灣驕傲，希望台灣棒球是可以讓人熱血沸騰的。

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屏東縣體育發展中心透過新聞稿表示，綽號「小黑」的吳俊偉為瑪家鄉排灣族，小學就讀內埔鄉富田國小，國中就讀麟洛國中，高中則留縣就讀屏東高中，目前效力中職中信兄弟隊，守備位置為投手。

屏東縣體育發展中心表示，吳俊偉首次參與一級國際賽，在賽事中扛起守護神重責，總共累積5場出賽，主投5局送出6次三振，防禦率3.60，拿下3次救援成功，是台灣隊名符其實的救援王。（編輯：張雅淨）1131125