NBA哈登轟43分 快艇賞巫師13連敗[影]

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（中央社記者黃巧雯台北28日電）美國職籃NBA洛杉磯快艇球星「大鬍子」哈登今天客場出戰華盛頓巫師，半場狂飆31分，3節打完拿下43分就打卡下班，率隊121以96勝出，送給巫師13連敗。

哈登（James Harden）在2023-2024賽季透過交易從費城76人來到快艇，本季是他在快艇第2個賽季，在雷納德（Kawhi Leonard）持續因傷缺陣的情況下，由哈登扛起球隊，今天贏球後，球隊戰績12勝8敗，位列西區第5。

快艇今天對戰巫師，由哈登獨挑大樑，首節展現得分爆發力，11投9中、拿下23分，並超越個人本季場均得分，率隊首節以37比26領先。

巫師次節依舊守不住哈登，讓哈登前2節打完已拿下31分，得分創個人本季新高，而他生涯第29次半場得分破30分，也超越布萊恩（Kobe Bryant），躍居史上第1。

快艇上半場將比分拉開至61比44，而哈登第3節單節進帳12分，幫助球隊帶著19分領先進入決勝節後未再上場。

哈登全場22投13中、獲得43分，包括7顆三分球，外加4籃板、7助攻，而他前一次得分破40分，已經是2021年3月對戰底特律活塞一役。

談到與年輕隊友在場上奮戰，35歲的哈登表示：「我並不老，他們讓我感覺到還年輕，他們激勵著我，我們共同努力，這是一個真正的團隊，我為這些隊友感到驕傲。」

除了哈登外，快艇的祖巴奇（Ivica Zubac）拿下次高的18分，另有16次籃板，替補出發的米勒（Jordan Miller）貢獻15分。

巫師的布洛格登（Malcolm Brogdon）、瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）各得17分，已是全隊最多，在輸給快艇後，球隊陷入13連敗，戰績以2勝15敗持續在全聯盟墊底。（編輯：李亨山）1131128