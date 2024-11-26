塞爾蒂克終結快艇5連勝 單節12顆三分球平NBA紀錄

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（中央社記者黃巧雯台北26日電）美國職籃NBA波士頓塞爾蒂克今天主場對戰洛杉磯快艇，次節單節狂飆12顆三分球締造隊史新猷，並追平聯盟紀錄，單節51分更創本季新高，最終以126比94大勝，中斷快艇5連勝。

塞爾蒂克禁區大將波辛吉斯（Kristaps Porzingis）上季總冠軍賽第2戰受傷，導致韌帶撕裂與左腿脛骨後肌腱脫位，他在休賽季動刀，直到今天對戰快艇一役才復出，並躋身先發行列。

波辛吉斯開賽沒多久就投進三分球，首節率隊以27比20領先，塞爾蒂克次節由豪瑟（Sam Hauser）、普里查德（Payton Pritchard）從外圍發動攻勢，而懷特（Derrick White）與布朗（Jaylen Brown）也加入得分行列，團隊單節轟下51分，半場打完將分數拉開至78比49。

根據NBA官網報導，塞爾蒂克次節單節投進12顆三分球，不僅改寫隊史成績，更追平聯盟紀錄，而單節得分更是隊史第3次突破50分大關。

快艇的祖巴奇（Ivica Zubac）第3節開局率隊拉出10比0攻勢，一度縮小差距，而塞爾蒂克的塔特姆（Jayson Tatum）隨後扣籃總算終止得分荒，差距再度拉開至20分以上。

塞爾蒂克的懷特與布朗末節持續得分，也讓比賽大勢底定，將連勝場次推進至6場，並斬斷快艇5連勝。

波辛吉斯直到塞爾蒂克本季第18場比賽才歸隊，本季首秀上場23分鐘，拿下16分、6籃板、2助攻。他表示，這是一段漫長的復健過程，但今天是很好的開始，回歸賽場首場比賽感覺不錯。

塞爾蒂克全場三分球51投22中，普里查德、塔特姆攻下全隊最高20分。至於快艇的祖巴奇獲得23分、10籃板，哈登（James Harden）拿下19分、8籃板、9助攻，但也發生5次失誤，生涯例行賽失誤次數突破4000次大關。（編輯：李亨山）1131126