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NBA騎士驚奇之旅終結 15連勝遭塞爾蒂克斬斷[影]

2024/11/20 11:34（11/20 12:56 更新）
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塞爾蒂克塔特姆（前右）20日攻下33分，助隊擊敗騎士。（圖取自x.com/celtics）
塞爾蒂克塔特姆（前右）20日攻下33分，助隊擊敗騎士。（圖取自x.com/celtics）
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（中央社記者黃巧雯台北20日電）開季拉出15連勝的NBA克里夫蘭騎士今天差點克服21分劣勢，決勝節一度追到只差2分，可惜最後8秒失守讓對方成功灌籃，終場以117比120不敵波士頓塞爾蒂克，驚奇之旅劃下句點。

騎士賽前15戰全勝，不僅戰績高掛聯盟第1，也是聯盟唯一仍未嘗敗績的球隊，而今天惜敗東區排名第2的衛冕軍塞爾蒂克，未能成為史上第2支開季16連勝隊伍，但仍平史上第2長開季連勝紀錄，僅次2015－16賽季金州勇士的24連勝。

騎士本季場均得分123.7分高居聯盟之冠，團隊三分球命中率也高居全聯盟之首，今天開賽卻找不到準星，三分球6投0中，首節以20比26落居下風，次節手感依舊不佳，半場打完以48比65落後。

塞爾蒂克的懷特（Derrick White）與哈勒戴（Jrue Holiday）第3節接連在外線開火，一度握有21分領先優勢，而騎士的莫布里（Evan Mobley）隨後飆進三分球，率隊吹起反攻號角，一度追成2分差，騎士也找回進攻火力，單節轟下40分。

騎士決勝節再度將差距縮小至2分，但在比賽結束前最後8秒，禁區被對手灌籃得手，吞下本季首敗。

塞爾蒂克禁區大將波辛吉斯（Kristaps Porzingis）雖因傷缺陣，但團隊戰力依舊堅強，仍是本季爭冠大熱門，今天三分球41投22中，反觀騎士29次出手僅中10，未能發揮應有水準，也是騎士陷入苦戰原因之一。

塞爾蒂克6人得分雙位數，塔特姆（Jayson Tatum）表現全面，攻下33分，外加12籃板、7助攻，霍福德（Al Horford）貢獻20分、7籃板。

至於騎士後衛密契爾（Donovan Mitchell）拿下全場最高35分，另有8籃板、3助攻，而莫布里也獲得22分、11籃板，最終白忙一場，未能繼續改寫隊史連勝紀錄。（編輯：龍柏安）1131120

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