溫班亞馬成NBA最年輕單場轟50分中鋒 馬刺擊敗巫師[影]

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）美國職籃NBA聖安東尼奧馬刺今天靠著20歲超級新星溫班亞馬轟下生涯新高50分，以139比130擊敗華盛頓巫師，賞給對手6連敗，而他也成為史上最年輕單場至少攻下50分的中鋒。

馬刺去年NBA選秀會以「狀元籤」選進溫班亞馬（Victor Wembanyama），擁有絕佳身體條件與天賦的他，歷經耀眼新人賽季後，如願獲選為新人王，今年開季雖表現起伏，但近期他手感熱得發燙，加上今天在內，他已連續3場比賽至少投進6顆三分球。

馬刺今天在主場迎戰巫師，溫班亞馬上半場挺身而出，個人飆進4顆三分球、獨攬24分，與巫師的普爾（Jordan Poole）與瓦倫休納斯（Jonas Valanciunas）抗衡，兩隊前兩節結束戰成67比67平手。

溫班亞馬下半場狀況持續火熱，第3節單節狂飆19分，幫助馬刺取得17分領先優勢，而普爾決勝節率領巫師吹起反攻號角，一度將落後差距縮小至6分差，但依舊未能扭轉戰局。

馬刺的溫班亞馬此役外線16投8中，無論是三分球和得分50分都創個人生涯新高，另有6籃板、2助攻；至於巫師以普爾42分最佳，外加6助攻。

美聯社報導，溫班亞馬為馬刺隊史第8名進入50分俱樂部的球員，並以20歲314天成為史上第4年輕單場轟破50分大關的球員，僅次於詹寧斯（Brandon Jennings）、詹姆斯（LeBron James）與布克（Devin Booker）。

若以場上位置來看，根據美國媒體StatMuse統計，溫班亞馬改寫「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）所保持22歲又45天記錄，成為史上最年輕單場至少拿下50分的中鋒。（編輯：龍柏安）1131114

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