NBA馬刺賞爵士5連敗 溫班亞馬秀全能身手[影]

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）美國職籃NBA馬刺今天以106比88擊敗爵士，賞給對手5連敗，而溫班亞馬攻守兩端展現宰制力，拿下25分、9籃板、7助攻、5抄截、5阻攻，成為史上第3名能多次繳出5x5數據的球員。

所謂5x5數據，亦即單場比賽至少獲得5分、5籃板、5助攻、5抄截與5阻攻。

聖安東尼奧馬刺在2023年選秀會以「狀元籤」選進溫班亞馬（Victor Wembanyama），以其為建隊核心進行重建，今年休賽季再延攬經驗豐富的保羅（Chris Paul）輔佐溫班亞馬。

馬刺今天客場挑戰猶他爵士，兩隊賽前分居西區倒數第2、第1，爵士半場結束還以53比47領先，而馬刺在第3節單節打出30比14攻勢扭轉局面，並延續這股氣勢，拿下勝利，終止2連敗。

溫班亞馬此役展現全能身手，獲得25分、9籃板、7助攻、5抄截、5阻攻，繼今年2月對戰洛杉磯湖人後，生涯第2度繳出5x5數據驚人表現。

根據美聯社報導，溫班亞馬成為史上第3名能多次繳出5x5數據的球員，僅次於歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）6次、基里倫柯（Andrei Kirilenko）3次。

相較於歐拉朱萬、基里倫柯生涯各出賽1238場、797場，年僅20歲的溫班亞馬僅用76場比賽就兩度辦到，未來仍大有可為。

談到再度打出5x5數據，溫班亞馬表示，必須得經常拿出這樣表現幫助球隊。

除了溫班亞馬外，馬刺的保羅繳出19分、10助攻的成績；至於爵士的薩克斯頓（Collin Sexton）攻下全隊最高16分，喬治（Keyonte George）15分次之，球隊開季至今仍1勝難求。（編輯：管中維）1131101