NBA勇士賠了夫人又折兵 柯瑞扭傷退場又不敵快艇

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（中央社記者黎建忠台北28日電）美國職籃NBA金州勇士今天在主場迎戰洛杉磯快艇，結果頭號球星柯瑞第4節因腳踝傷勢加劇提前退場，最終球隊以104比112不敵快艇，吞下新賽季首敗，賠了夫人又折兵。

勇士在新賽季前2戰分別擊敗波特蘭拓荒者、猶他爵士，2場比賽共贏了對手77分，寫下新賽季所有球隊之最。沒想到今天繼續在主場迎戰快艇，卻踢到鐵板。

勇士首節還能和快艇戰成34比34平手，但半場結束就以54比59落後；易籃後勇士試圖追分，不過快艇靠著祖巴奇（Ivica Zubac）肆虐禁區，且全場以58比38的禁區得分完勝對手，加上柯瑞（Stephen Curry）第4節傷退，勇士最終無力追趕。

柯瑞全場打了27分鐘，拿下18分、6助攻，他在第3節剩下不到3分鐘時首度扭傷左腳踝，一跛一跛下場；第4節開賽4分鐘後柯瑞再度上場，但他在一次繞掩護時傷勢加劇，最後在隊友攙扶下提前退場。

根據美國媒體ESPN報導，勇士總教練柯爾（Steve Kerr）賽後透露，柯瑞初步判斷是輕度或中度扭傷，但還需進一步詳細檢查，「我們已經做好他缺賽的準備，球隊的深度可以頂住這個問題。」

如果柯瑞確定因傷缺賽，原本陣中的第6人希爾德（Buddy Hield）很有機會拉上先發，他本季3場平均可攻下24.5分，三分球命中率高達驚人的75%。

快艇中鋒祖巴奇此役拿下23分、18籃板、6助攻，成為隊史第2名開季前3場得分都超過20分的中鋒，前一名達成此成就的是麥卡杜（Bob McAdoo），他在1974-76年3度達成。（編輯：張雅淨）1131028