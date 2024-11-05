本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美大選川普賀錦麗民調膠著 若選舉人票平手 新國會決定正副總統
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA柯瑞傷癒歸隊建功 勇士輕取巫師獲4連勝

2024/11/5 12:09（11/5 12:31 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBA金州勇士5日作客華盛頓巫師，靠著剛傷癒歸隊的當家球星柯瑞（前）獲得24分幫助下，以125比112輕取對手。（圖取自x.com/warriors）
NBA金州勇士5日作客華盛頓巫師，靠著剛傷癒歸隊的當家球星柯瑞（前）獲得24分幫助下，以125比112輕取對手。（圖取自x.com/warriors）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北5日電）美國職籃NBA金州勇士今天作客華盛頓巫師，靠著剛傷癒歸隊的當家球星柯瑞獲得24分幫助下，以125比112輕取對手，如願收下4連勝。

現年36歲的柯瑞（Stephen Curry），在10月28日對洛杉磯快艇的比賽中不慎扭傷腳踝，原本預計需要休息一段時間，沒想到他僅缺席7天、3場比賽就順利復出，還在今天作客的比賽中先發上場。

不過剛回到球場的柯瑞開賽時還在找手感，首節僅投進1記三分球後，一直到中場結束前才又投進壓哨球，並且幫助勇士以54比45取得領先。

易籃後，柯瑞找回準星拿下18分，勇士也在他的帶領下持續保持領先至終場。在柯瑞缺席的前3場比賽，勇士全都獲勝，今天他復出後僅打24分鐘，但仍持續率隊維持高檔進攻效率。

從板凳出發的希爾德（Buddy Hield）全場貢獻20分，勇士替補球員的得分，以60比33碾壓對手巫師；勇士本季替補球員的每場平均得分達24分，在聯盟數一數二。

巫師全隊以「前勇士」球員普爾（Jordan Poole）的24分最高，但他三分球10投僅2中，而前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）則因腹股溝酸痛缺席。

今天這場比賽也是勇士總教練柯爾（Steve Kerr）生涯執教的第800場比賽，讓他成為NBA史上第18名達成此里程碑且都在同一隊的教練。（編輯：李亨山）1131105

柯瑞
NBA勇士賠了夫人又折兵 柯瑞扭傷退場又不敵快艇美國紐西蘭戰略對話 關切台海、促和平解決兩岸問題
NBA
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NBA暴龍退休15號球衣 「飛人」卡特激動落淚
172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：