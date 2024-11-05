NBA柯瑞傷癒歸隊建功 勇士輕取巫師獲4連勝

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（中央社記者黎建忠台北5日電）美國職籃NBA金州勇士今天作客華盛頓巫師，靠著剛傷癒歸隊的當家球星柯瑞獲得24分幫助下，以125比112輕取對手，如願收下4連勝。

現年36歲的柯瑞（Stephen Curry），在10月28日對洛杉磯快艇的比賽中不慎扭傷腳踝，原本預計需要休息一段時間，沒想到他僅缺席7天、3場比賽就順利復出，還在今天作客的比賽中先發上場。

不過剛回到球場的柯瑞開賽時還在找手感，首節僅投進1記三分球後，一直到中場結束前才又投進壓哨球，並且幫助勇士以54比45取得領先。

易籃後，柯瑞找回準星拿下18分，勇士也在他的帶領下持續保持領先至終場。在柯瑞缺席的前3場比賽，勇士全都獲勝，今天他復出後僅打24分鐘，但仍持續率隊維持高檔進攻效率。

從板凳出發的希爾德（Buddy Hield）全場貢獻20分，勇士替補球員的得分，以60比33碾壓對手巫師；勇士本季替補球員的每場平均得分達24分，在聯盟數一數二。

巫師全隊以「前勇士」球員普爾（Jordan Poole）的24分最高，但他三分球10投僅2中，而前鋒庫茲馬（Kyle Kuzma）則因腹股溝酸痛缺席。

今天這場比賽也是勇士總教練柯爾（Steve Kerr）生涯執教的第800場比賽，讓他成為NBA史上第18名達成此里程碑且都在同一隊的教練。（編輯：李亨山）1131105