老鷹楊恩寫下助攻新高 騎士主場不敗金身破功

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（中央社克里夫蘭27日綜合外電報導）美國職籃NBA東區龍頭克里夫蘭騎士開季至今主場10連勝，但今天亞特蘭大老鷹來者不善，楊恩以生涯新高22次助攻，率老鷹135比124終結騎士本季主場不敗金身。

法新社報導，老鷹下半場的精采表現讓開季17勝1負的騎士今天苦吞本季第2敗。韓特（De'Andre Hunter）從板凳出戰拿下26分，強生（Jalen Johnson）貢獻22分，楊恩（Trae Young）送出生涯最高22次助攻外，也有20分入帳。

楊恩雖在比賽剩1分46秒時失誤並讓對手投進三分球，老鷹領先被縮小到只剩4分，但他馬上也以一記39英尺的三分長射再將比數拉開至129比122。

強生表示，楊恩的助攻對勝利至關重要，他在球隊中的作用值得更多讚揚。

強生說：「他（楊恩）能將球送出並找到每個最適合的人...儘管他在助攻方面在全聯盟居於領先，但很多人不會常提到他，也不會稱他是組織的核心。」

老鷹賽後本季8勝11負，楊恩表示球隊已展現所能。

楊恩說：「（老鷹）是一支非常優秀的球隊，賽季都打得很好，我覺得我們有點不穩定，但當打得好時，我們就是很厲害。」

騎士後衛密契爾（Donovan Mitchell）拿下30分，莫布里（Evan Mobley）砍下22分和12籃板，不過騎士錯失成為首支以18勝1負開季的球隊。

老鷹下一戰將回到自家主場再戰騎士；騎士開季主場10連勝畫下句點後，全聯盟本季主場不敗的球隊只剩下奧蘭多魔術目前的9勝。（譯者：屈享平/核稿：陳亦偉）1131128