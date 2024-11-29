關懷盃蓬萊「小小兵」出戰 一年級楊家樂愛棒球

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（中央社記者楊啟芳台東29日電）第31屆原棒協關懷盃棒球賽今天在台東開打，宜蘭縣蓬萊國小這次由於高年級參加舞蹈比賽，所以派出許多低年級「小小兵」上陣，一年級的楊家樂從幼兒園就開始打球。

一年一度的原棒協關懷盃在台東開打，雖然宜蘭縣蓬萊國小今天首戰以0比27不敵台東縣紅葉國小，不過這次關懷盃蓬萊國小有許多低年級球員參賽，年紀最小的楊家樂僅一年級。

蓬萊國小總教練劉克勤表示，由於關懷盃剛好卡到舞蹈比賽（原住民族舞蹈），學校的高年級男生幾乎都是棒球隊球員，「所以這次關懷盃就派出『小小兵』讓他們來比賽、享受比賽」。劉克勤指出，有些小球員才剛練棒球沒有多久，但因為練球認真，就帶他們來比關懷盃。

談到這場比賽小球員的表現，劉克勤說：「滿意，有些真的是第1次參加比賽，而且又是這種比較大的比賽，第1次沒有經驗，只要求基本傳球、接球，其他不用太要求他們。」

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楊家樂身高123公分，他表示，自己在幼兒園大班就開始打棒球，因為看到哥哥在打也想要打。第1次來台東比關懷盃，他直呼，「很好玩！」

三年級的邱牧妍是陣中唯一女球員，因為喜歡打棒球，今年特地轉學到蓬萊國小，平常雖然守外野為主，不過今天比賽第1次守游擊，她笑說：「很害怕。」被問到最喜歡的球員，邱牧妍說：「最喜歡江坤宇，因為他守游擊很帥，表現很好。」（編輯：管中維）1131129