JLPGA年終資格考 蔡佩穎獲2025上半年參賽權

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（中央社記者黎建忠台北1日電）在日巡賽打拚的台灣女子職業高爾夫好手蔡佩穎，在經過4天年終資格考試後，以283桿、第4名成績作收，至少取得明年上半年正賽的參賽資格。

現年33歲的蔡佩穎，今年都在日本女子職業高爾夫巡迴賽（JLPGA）次級巡迴賽打拚，共出賽15場，拿下1場冠軍，只可惜整年度次巡賽獎金榜沒能擠進前2名，無法直接「晉級」明年JLPGA正賽，因此只能力拚資格考試。

幸好蔡佩穎沒放棄，在資格考試的4回合中，頂著低溫、強風，以及最後一天意外拉傷的背痛，仍依序穩穩繳出68、70、74、71桿成績，最終以第4名作收，至少確保明年上半年的JLPGA正賽都能參加。

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根據JLPGA規定，明年取得上半年參賽資格的球員，會在年中根據獎金、積分排名，重新排定球員下半年的參賽優先順序。

蔡佩穎接受中央社訪問時表示，雖然最後一天熱身時拉傷背部，但還是打完了年終資格考試，至少順利取得明年上半年的參賽資格，這應該也算達到自己一整年來的最終目標，「很感謝所有支持我的人，包括所有贊助商都在會館等我回來，明年我一定會繼續更加努力。」（編輯：張雅淨）1131201