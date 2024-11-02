蔡佩穎不受大雨影響 JLPGA次級巡迴賽封后

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（中央社記者黎建忠台北2日電）台灣女子職業高爾夫好手蔡佩穎今天在JLPGA日本次級巡迴賽的明治安田生命女子公開賽，不受大雨影響，以3回合低於標準13桿的167桿奪冠，是她自從2019年後，在次巡賽的第2座冠軍。

這場日本女子職業高爾夫協會（JLPGA）次級巡迴賽的賽事原訂打3回合，但因為大雨影響，最終回合僅打9洞就提前結束。

蔡佩穎把握機會抓2博蒂、吞1柏忌繳出35桿，最終以45洞、167桿的成績封后。

無獨有偶，這雖然是蔡佩穎自從2019年後的第2座次巡賽冠軍，但她在2022年曾經拿過1場JLPGA正賽的勝利，而當時那場比賽，同樣也是由明治安田生命所贊助。

蔡佩穎賽後接受主辦單位訪問時表示，今天因為大雨特報而改變的賽事，「我還是很努力的去克服，對手也都打得非常好，很開心能在同一個贊助商的比賽中奪冠，也給選手們一個發揮的舞台。」

拿下這場次巡賽勝利後，蔡佩穎進帳360萬日圓（約新台幣77萬元）的冠軍獎金，而她在次巡累積獎金也來到1037萬日圓（約新台幣221萬元）、排名第3。

今年的日本次級巡迴賽還剩下最後2場，若蔡佩穎能擠進獎金榜前2名，就可獲得明年JLPGA正賽的參賽資格。（編輯：陳政偉）1131102