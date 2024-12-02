關懷盃落幕 U12國手杜凱恩雙響砲助紅葉奪冠

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（中央社記者楊啟芳台東2日電）第31屆原棒協關懷盃今天在台東順利落幕，少棒硬式組冠軍戰部分，台東縣紅葉國小靠著U12亞洲少棒國手杜凱恩轟雙響砲，以13比4擊退宜蘭縣三星國小奪冠，成功將冠軍留在台東。

原棒協關懷盃本屆在台東舉行、為期4天，今天進行冠軍戰，少棒硬式組冠軍戰由台東縣紅葉國小與宜蘭縣三星國小交手，第1局紅葉就灌進5分大局，其中沈惟翔轟出2分砲後、下一棒杜凱恩再敲陽春砲；第4局杜凱恩又敲陽春砲，終場紅葉以13比4擊退三星、奪下冠軍。

杜凱恩是今年U12亞洲少棒錦標賽台灣隊國手，在複賽對中國隊時也曾開轟，最後台灣隊順利抱回冠軍。U12台灣隊在11月30日光榮返台之後，杜凱恩馬上投入關懷盃比賽，今天在冠軍戰也繳出好表現，3打數敲出3支安打，包辦4打點、3得分。

另外，少棒軟式組由沖繩前田國小以2比0擊退南投縣中正國小，青少棒組由高雄市七賢國中8比1擊敗宜蘭縣三星國中，雙雙抱回冠軍。

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第31屆關懷盃順利落幕，前任原棒協理事長林智勝也相當有感觸，他回憶，以前在張泰山接任理事長時，「我也跟著幫忙，季中很辛苦，要用星期一休兵日到處拜訪、慢慢募款，也感謝那時候的企業一直以來支持。」林智勝認為自己很幸運，在剛接任理事長時受到當時副總統、現任總統賴清德很多幫助。

關懷盃已經來到第31屆，林智勝直呼「沒有想過會這麼久，當然也是因為邀請賽的關係，主要是讓花東孩子不用到外地也能比賽，其他學校也能讓新球員有練習機會。」如今將理事長重任交棒給王勝偉，林智勝說：「覺得時間過很快，以前當理事長時還會擔心比賽沒有做到位，也要對贊助的廠商負責。」（編輯：李亨山）1131202