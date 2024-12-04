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花蓮師生徐禹莛、陳廖霞 跆拳道品勢世錦賽摘銅

2024/12/4 15:39（12/4 15:51 更新）
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松山家商張以諠（左起）、楊梅高中梁芷甯及國風國中徐禹莛參加世界跆拳道品勢錦標賽，獲得15至17歲女子團體組銅牌。（陳廖霞提供）中央社記者張祈傳真 113年12月4日
松山家商張以諠（左起）、楊梅高中梁芷甯及國風國中徐禹莛參加世界跆拳道品勢錦標賽，獲得15至17歲女子團體組銅牌。（陳廖霞提供）中央社記者張祈傳真 113年12月4日
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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮縣國風國中七年級學生徐禹莛獲選跆拳道國手，首次代表台灣出征世界跆拳道品勢錦標賽，是同組別年紀最小，克服壓力，獲得團體賽銅牌；教練陳廖霞也獲個人賽銅牌。

徐禹莛是花蓮撒奇萊雅族，從國小三年級開始學習跆拳道，國中七年級就獲選國手，代表台灣出征國際賽事，今年國內選拔擠進全台前5名，再次披上國家隊戰袍出征，2日在香港舉行的世界跆拳道品勢錦標賽拿下團體銅牌。

也任教於國風國中的教練陳廖霞說，徐禹莛這次參加世界跆拳道品勢錦標賽國手15至17歲女子團體組別，幾乎都是高中生參賽，可以說是越級打怪，且過去多以個人賽為主，對徐禹莛來說是很大挑戰。

陳廖霞說，隊友來自不同學校，要在短短不到2週集訓時間培養絕佳默契，徐禹莛又是年紀最小，需要克服怯場、自我懷疑的心態，能在國際賽事拿出強烈企圖心、穩定發揮，拿下銅牌，在教練心中已經是滿分表現。

這次銅牌獎項帶給徐禹莛很大信心，預計明天返回台灣後，緊接著準備迎戰8日的全中運選拔。

特別的是，陳廖霞這次身兼教練及選手，首次挑戰品勢世界舞台，憑藉一套精準有力、富有力量的品勢演繹，首次參賽就摘下個人組銅牌。

她感謝學校、訓練團隊、門諾醫院校園運動防護團隊的支持，會將這次準備比賽經歷融入教學中，激勵學生努力挑戰自我。（編輯：謝雅竹）1131204

花蓮國風國中徐禹莛（圖）代表台灣出戰世界跆拳道品勢錦標賽，徐禹莛雖是同組別年紀最小卻展現大將之風，為台灣拿下15至17歲女子團體組銅牌。（陳廖霞提供）中央社記者張祈傳真 113年12月4日
花蓮國風國中徐禹莛（圖）代表台灣出戰世界跆拳道品勢錦標賽，徐禹莛雖是同組別年紀最小卻展現大將之風，為台灣拿下15至17歲女子團體組銅牌。（陳廖霞提供）中央社記者張祈傳真 113年12月4日
花蓮國風國中跆拳道教練陳廖霞身兼選手，參加世界跆拳道品勢錦標賽，在個人賽中拿下銅牌。（陳廖霞提供）中央社記者張祈傳真 113年12月4日
花蓮國風國中跆拳道教練陳廖霞身兼選手，參加世界跆拳道品勢錦標賽，在個人賽中拿下銅牌。（陳廖霞提供）中央社記者張祈傳真 113年12月4日
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