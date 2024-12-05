12強爆紅 吉力吉撈：喜歡生活簡單繼續前行

（中央社記者楊啟芳新北5日電）NIKE台灣青棒菁英訓練營今天在三重棒球場進行，吉力吉撈・鞏冠是教練團成員，雖然因12強奪冠爆紅，不過他強調，自己喜歡生活簡單一點，榮譽感過了就過了，還是要往前走。

世界12強棒球賽台灣隊勇奪世界第一榮耀，不過奪冠成員之一的吉力吉撈・鞏冠自回台後就相當低調，他笑說：「我都希望可以躲起來，知道會有很多邀約，但我還是喜歡把生活放簡單一點。」不過他強調，自己在路上被認出來的機率變高，也認為這對整體職棒環境是好的，「相信明年球季球迷會更多。」

吉力吉撈・鞏冠指出，下一個階段就要進入到自己最期待的休賽季訓練，「榮譽感過了就過了，不會讓自己一直停留在那個感覺，還是要往前走，接下來是我最期待的季後訓練，希望明年球季可以維持，讓自己身體健康，這個比較重要。」

在12強台灣隊奪冠之後，也對很多基層小球員有正面影響，吉力吉撈・鞏冠認為，「就是把榮耀帶給大家，很多小朋友也很開心，不管在職棒、基層，對於大家看棒球這個國球的想法可能會跟以前不太一樣，我覺得都是很棒的，我們國家的棒球項目一定會愈來愈好。」

這次來擔任青棒營的教練，吉力吉撈・鞏冠直呼，「現在高中生都變得好壯！揮棒機制有特別去學，都是很好的揮棒。」他認為，跟青棒球員們聊過之後，未來台灣一定會拿更多冠軍，「不管是身材什麼都比我們以前好，接受的訓練也比我們好，充滿期待。」

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吉力吉撈・鞏冠提到，有幾個青棒球員提出自己想要旅外，「我跟他們說，真的有機會的話就出去闖看看，Follow your heart。」

吉力吉撈・鞏冠在12強奪冠之後、拔走東京巨蛋壘包成為話題，對此，他笑說，現在壘包在自己車上，想要帶回家紀念，回憶起當下的想法，他說：「當下本來是要跟冠軍獎盃拍照，走過去看到地板上有壘包，想說這是可以拆的吧，家正看到後就說他也要。」（編輯：李亨山）1131205