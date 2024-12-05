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林子偉點青棒好手身材高壯 新球季不想輸年輕人

2024/12/5 16:26（12/5 16:41 更新）
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中職樂天桃猿隊球員林子偉（圖）5日擔任NIKE台灣青棒菁英訓練營教練，他表示，打完季後挑戰賽後因肩膀不舒服先休息，現在已經好轉，從2個星期前恢復訓練，「不想輸給年輕人」。中央社記者楊啟芳攝 113年12月5日
中職樂天桃猿隊球員林子偉（圖）5日擔任NIKE台灣青棒菁英訓練營教練，他表示，打完季後挑戰賽後因肩膀不舒服先休息，現在已經好轉，從2個星期前恢復訓練，「不想輸給年輕人」。中央社記者楊啟芳攝 113年12月5日
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（中央社記者楊啟芳新北5日電）中職樂天桃猿隊球員林子偉擔任青棒訓練營教練，他直呼青棒球員的身材很高壯，「都不好意思站在旁邊。」目前林子偉已經開始訓練，他告訴自己不只有這樣，也不想輸給年輕人。

NIKE台灣青棒菁英訓練營今天在三重棒球場進行，有美職大聯盟經驗的林子偉直呼，裡面有好幾個球員都有旅外、或是選秀前幾輪的潛力，「我是一直跟他們說丟問題給我，我們來聊聊，但我不會主動要改變你什麼，會怕調整到他不會打擊怎麼辦。」

林子偉提到，有球員問他旅外經驗，他指出，想旅外的話心理素質要強，「在高中階段技術層面的基礎已經打得很好了，因此心理層面更重要。」還有球員提問內角球要怎麼打，林子偉表示，「離你身體愈近反應就要更快，但不要趕著打到、導致棒子就先出來，要做完整個揮棒過程。」

林子偉在青棒時期就被譽為天才球員，不過他笑說，現在青棒球員的身材真的很好，「以前在高中沒有看過這麼高壯、魁梧的，台灣棒球一直在進步，學校對選手飲食也有注意，我都不好意思站在他們旁邊。」林子偉提到，以前黃暐傑、曾仁和的身高也沒這麼高，比較高的王維中、江少慶以前也很瘦。

今年中職球季林子偉因傷出賽機會不多，他表示，打完季後挑戰賽後因為肩膀不舒服先休息，現在已經好轉，從2個星期前恢復訓練，「不想輸給年輕人」，自己今年狀況沒有很好，告訴自己不只有這樣。林子偉的自主訓練會一直延伸到春訓，他笑說：「我個人沒辦法休息太久，會想要趕快動。」（編輯：張雅淨）1131205

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