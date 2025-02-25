WBCQ徐若熙登板飆火球2局無失分 中場3比2領先

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（中央社記者楊啟芳台北25日電）世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）台灣隊今天與西班牙進行殊死戰，台灣隊在前2局就打進3分，莊陳仲敖先發投3局失2分，徐若熙接著登板火球連飆，5局結束台灣隊暫以3比2領先。

台灣隊打線在1局上就有攻勢，王博玄、陳傑憲敲安打，攻占一、三壘之後，張育成敲出關鍵二壘安打送回第1分，吳念庭再擊出滾地球帶有1分打點；雖然1局下台灣隊先發投手莊陳仲敖被敲3支安打、失掉1分，不過最後右外野手宋晟睿演出超級撲接美技，擋下了分數。

2局上台灣隊的陳文杰、宋晟睿敲安打，王博玄選到保送再度形成滿壘，也把西班牙隊先發投手拉索（Ramon Rosso）打退場，下一棒林子偉敲出右半邊深遠飛球，一度形成滿貫砲，不過經過電視重播輔助判決後改判為界外球，但接著林子偉選到保送擠回1分，取得3比1領先。

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西班牙隊在2局下靠著1支安打，以及觸身球、犧牲觸擊、高飛犧牲打，追回1分；3局下莊陳仲敖演出3上3下。4局下台灣隊由「龍之子」徐若熙接替登板，連續解決3名打者，最快飆出157公里火球；5局下徐若熙雖然一度面臨危機，不過靠著雙殺及三振化解。

先發投手莊陳仲敖總計用52球投3局，被敲出4支安打，送出1次三振，失掉2分。（編輯：李亨山）1140225