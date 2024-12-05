舉重量級調整 方莞靈傾向轉戰48公斤級

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）國際舉重總會將於明年6月起實施新量級，「舉重精靈」方莞靈今天表示，與教練已有初步共識，將從原本的49公斤級轉戰48公斤級，但仍得視後續訓練與減重狀況。

現年25歲方莞靈在東京奧運首度踏上五環殿堂，女子舉重49公斤級以第4名作收，今年帶傷出征巴黎奧運，拿下第6名，而在奧運後，方莞靈選擇專心養傷，缺席12月在巴林舉辦的世錦賽。

方莞靈今天出席公益活動接受媒體聯訪時表示，醫生先前評估至少得休息半年，但目前復健進度超前，僅剩左手腕還有些許不適，本週已展開訓練。

談到復健狀況，方莞靈透露「還不錯，只是手會很癢」，她解釋，平時和其他選手在同場地訓練，但畢竟自己現階段能練習項目不多，「我看著別人舉，自己也想舉，平時都覺得好累，想要休息，可是到一定得休息的時候，還會害怕之後沒辦法跟上別人。」

國際舉重總會（IWF）近日通過決議，明年6月起實施新量級，男、女子組將從原本各10個量級，縮減至各8個量級。

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方莞靈原本以女子49公斤級為主戰場，如今將面臨轉換量級抉擇，她表示，目前和教練初步共識，將挑戰48公斤級，但仍得視後續訓練與減重的狀況，也不排除向上挑戰53公斤級。

由於明年在中國浙江舉辦的亞洲舉重錦標賽時程尚未出爐，方莞靈表示，現階段將以參加明年3月全國原住民族運動會為目標，若亞錦賽時程在那之前，將會透過亞錦賽檢測訓練成果。（編輯：李亨山）1131205