從受資助到叩關奧運 方莞靈勉勵孩童勇敢做夢

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（中央社記者黃巧雯台北5日電）從昔日接受台灣世界展望會資助，「舉重精靈」方莞靈現已是兩屆奧運國手，她今天抱著感恩的心出席活動，並向受資助孩童喊話，即使生活不如意，仍要勇敢做夢，才有機會實現夢想。

來自嘉義阿里山鄒族的方莞靈，從小與媽媽相依為命，但媽媽身體不佳，加上在地就業機會不多，因此家裡經濟狀況並不穩定。方莞靈自2009年開始接受台灣世界展望會資助，直到東京奧運那年才告一段落。

方莞靈今天出席台灣世界展望會舉辦的「紅包傳愛」記者會致詞時分享，接受資助後，讓食物的選擇更多元、營養，大幅改善她的生活。

除了物質上改善，方莞靈更多了可以訴說心事的窗口，她表示，每當節慶時都會透過信件與資助人分享近況，並感謝資助人幫忙，讓她找到生活目標。

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最讓方莞靈驚喜的是，昔日信件對話，資助人都銘記在心。她透露，有次活動資助人雖未出席，但寫了一封信給她，內容提及從一開始接觸舉重，到成功叩關奧運舞台，「他覺得我很棒，有達到目標，我也沒想到他會記得，有被放在心上的感覺。」

隨著在舉重闖出一片天，方莞靈挑戰過東京奧運、巴黎奧運，她以過來人身分鼓勵受資助的孩童，她說，哪怕現在生活不是那麼如意，還是要勇敢做夢，才有機會實現想要的未來，「而當你迷失時，也可以找資助人一起聊聊天。」（編輯：張雅淨）1131205