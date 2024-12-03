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印度羽球一姐辛度剛摘金 又宣布月底結婚雙喜臨門

2024/12/3 17:47
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（中央社新德里3日綜合外電報導）兩度奪得奧運獎牌的印度羽球女將辛度參加西德莫迪羽球國際賽於1日才剛摘金，當地媒體今天隨即披露，這位印度羽球一姐將於22日在古城烏代坡（Udaipur）結婚的喜訊。

印度新德里電視台（NDTV）報導，前世界冠軍辛度（PV Sindhu）參加在印度北方邦首府勒克瑙（Lucknow）點燃戰火的西德莫迪國際羽球錦標賽（Syed Modi International），終結許久沒奪冠的金牌荒。

而她的未婚夫是總部在海德拉巴（Hyderabad）的Posidex Technologies執行董事薩伊（Venkata Datta Sai）。

辛度的父親拉瑪納（PV Ramana）告訴印度新聞信託社（PTI）：「兩家人彼此認識，但所有大小事一個月前才敲定，由於她的行程將從明年元月起滿檔，因此這是唯一可能的時機。」

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拉瑪納說：「這就是兩家決定22日舉行婚禮的原因，而宴客將於24日在海德拉巴，之後辛度將隨即展開集訓，因下個球季至關重要。」雖然婚期訂於22日，不過與結婚有關的各項活動將從20日展開。

辛度被視為印度最了不起的運動員之一，除了曾接連在里約和東京奧運披銀戴銅之外，還曾奪得5面世界錦標賽的獎牌，包括2019年世錦賽的金牌，世界排名在2017年高居第2創生涯的高峰。（譯者：曹宇帆/核稿：楊昭彥）1131203

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