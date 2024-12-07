橄欖球企業聯賽 台北元坤擊退長大海洋完成3連霸

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（中央社記者黎建忠台北7日電）第3屆台灣企業橄欖球聯賽今天在台南市橄欖球場進行總冠軍戰，台北元坤靠著6次達陣、2次成功加射，以34比15擊敗長大海洋，如願締造3連霸壯舉。

長大海洋開賽就展現企圖心，把握射門機會先取得3比0領先，不過台北元坤憑藉著出色的戰力，上半場還是靠著3次達陣以15比8領先。

換邊再戰，台北元坤數次兵臨城下，最後把握機會再靠石家榮達陣以20比8拉開領先優勢；雖然長大海洋毫不放棄，再度追到5分差距，但接著台北元坤再靠2次達陣和加射成功，最終以34比15獲勝。

台北元坤總教練洪吉祥賽後接受媒體訪問時強調，衛冕壓力真的很大，每天都要思考如何做好訓練、強化球隊實力，如今終於完成任務，總算可以休息一下了。

台北元坤總領隊杜元坤表示，感謝協會舉辦企業聯賽提供選手競技舞台，接下來開始要走向國際化，這次球隊找來日本球員雨谷陸椰收到很好的成效，期許能夠達到互相成長的目標。

現年64歲的杜元坤賽後開心舉起冠軍獎盃，並且被球員拋高慶祝，而他也霸氣給每名球員發放6萬元冠軍獎勵金。（編輯：李亨山）1131207