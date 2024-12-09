黃品澤拿偶像哥哥手套先發 冠軍戰力克桃園奪MVP

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（中央社記者謝靜雯花蓮9日電）威力盃少棒賽台東縣投手黃品澤拿著偶像哥哥黃錦豪的手套登板，冠軍戰先發4局失1分，率隊以2比1擊退桃園奪冠，黃品澤冠軍戰心情三溫暖，但不負教練用大賽磨好投手的期望奪賽會MVP。

台彩威力盃少棒賽台東縣隊今天與桃園爭冠，派出左投黃品澤先發，黃品澤先發4局失1分、好投壓制，完成投球任務後改守左外野，今天打擊方面在5局下敲出二壘打，但因為跑壘瑕疵在壘間出局，退場後在休息區掩面落淚，隊友馬上過去拍背安慰。

台東縣隊領隊方穎豐透露，黃品澤五年級時因為不太會使用下盤力量，造成手有點不舒服休息一陣子，今年暑假開始幫他調整投球姿勢，教他運用下盤力量、改善揮臂，雖然比賽經驗不算好，但教練團毅然選擇將冠軍戰先發重責交給他，「希望用冠軍戰磨出可用的投手。」

黃品澤表示，首次投冠軍戰先發心情雖然緊張，但只能盡量放鬆、場上保持平常心，自評今天投球表現不算好，壞球偏多、太容易受到影響，但教練團和隊友一直鼓勵，很開心最後可以拿下勝利。

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至於5局的跑壘瑕疵，雖然心情上有受到影響，但隊友也一直鼓勵，比賽還在進行中，重新歸零再來。

黃品澤除了投手外，野手守備位置為左、中、右外野和一壘，對打擊比較有信心，偶像則是今年剛與日職讀賣巨人隊簽約哥哥、投手黃錦豪，黃品澤投球和守備手套都是哥哥送的，平常也會請教哥哥投球方面的問題，這兩天哥哥都有到場觀賽，「一開始有點驚訝，但興奮的感覺更多。」（編輯：李亨山）1131209

威力盃少棒賽台東縣投手黃品澤（左）9日冠軍戰先發4局失1分，率隊以2比1擊退桃園奪冠，哥哥為旅日讀賣巨人隊投手黃錦豪（右）。中央社記者謝靜雯攝 113年12月9日