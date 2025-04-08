旅日巨人隊黃錦豪手術清左手肘骨刺 需休3至4個月

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（中央社記者謝靜雯台北8日電）日本職棒讀賣巨人隊今天宣布，台灣旅日19歲投手黃錦豪接受左手肘關節鏡骨刺清除手術，預計需休息3至4個月才能歸隊實戰。

身高184公分的黃錦豪高中就讀台灣青棒名校平鎮高中，高中階段也曾因傷休息近1年，儘管高中時期都在鋁棒組出賽，但努力和天賦獲得肯定，去年畢業後與讀賣巨人隊簽下育成球員合約。

黃錦豪身材條件佳、最快球速可達146公里，擅長的變化球種還有滑球、曲球等，巨人球隊看好潛力，期待他未來能成為球隊王牌左投人選。

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根據日本報導，巨人隊今天發布訊息表示，黃錦豪接受左手肘關節鏡骨刺清除手術，預計需3至4個月才能回歸實戰。

黃錦豪去年畢業簽約後赴日投入球隊訓練，他曾表示，日本的訓練和想像中有點不同、更科學化，也提到隊友都很強、球速動輒破150公里，也刺激他努力想提升自己。黃錦豪今年春訓有在2月16日在二、三軍紅白戰中登板，投1局被敲2支安打失掉2分。（編輯：李亨山）1140408