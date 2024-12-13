新北U18首有國外球隊晉冠軍戰 京畿道與新北藍爭冠

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）新北U18棒球賽韓國京畿道隊今天4強與高雄市隊交手，梁炫煜單場3安2打點、金暉淵後援4.2局僅失1分，終場以3比1獲勝晉級，明天將與地主新北藍隊爭冠。

新北富邦國際城市U18棒球邀請賽首度有國外球隊闖進冠軍戰，今天8強先上演「韓國內戰」，京畿道隊與首爾隊鏖戰至突破僵局制延長賽第8局，京畿道隊以9比7搶勝。

接著4強賽，京畿道隊與高雄市隊交手，兩隊前5局打完1比1僵持不下，6局上京畿道隊靠著韓旴周內野安打、暴投、盜壘攻占上得點圈，再靠著故意四壞保送、梁炫煜適時安打超前比數，接著抓準守備失誤機會推進，再靠著高飛犧牲打多添1分保險分。

京畿道隊先發投手高政珉投2.1局無失分，金暉淵後援用69球投4.2局，僅被敲出3支安打，投出6次三振、2次四死球保送，失掉1分責失分，奪下勝投。

京畿道隊梁炫煜先發蹲捕、扛5棒，2局上敲出安打，4局上敲出二壘打、帶有1分打點，6局上再敲出帶有打點安打，單場3打數都敲出安打，貢獻2分打點，打擊表現最亮眼。

韓國京畿道隊首闖冠軍戰，明天將與挑戰7連霸的新北藍隊交手，季軍戰則由高雄市隊與雲林縣隊交手。（編輯：管中維）1131213