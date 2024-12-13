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陳柏任帶傷拚舉重世錦賽 總和排名B組第1

2024/12/13 22:56（12/13 23:06 更新）
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台灣舉重好手陳柏任13日在舉重世錦賽男子102公斤級B組帶傷上陣，抓舉176公斤、挺舉202公斤均排名第2，總和以378公斤排名B組第1。圖為陳柏任近日訓練情形。（陳柏任提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月13日
台灣舉重好手陳柏任13日在舉重世錦賽男子102公斤級B組帶傷上陣，抓舉176公斤、挺舉202公斤均排名第2，總和以378公斤排名B組第1。圖為陳柏任近日訓練情形。（陳柏任提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月13日
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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣舉重好手陳柏任今天在世界舉重錦標賽男子102公斤級B組帶傷上陣，抓舉176公斤、挺舉202公斤均排名第2，總和以378公斤排名B組第1，最終總排名還需視A組戰況而定。

陳柏任目前為男子96公斤級、102公斤級全國紀錄保持人，過去東京奧運男子舉重96公斤級名列第5，今年原本期待再戰巴黎奧運，可惜4月泰國世界盃抓舉3次試舉都失敗，也錯失爭取奧運門票機會。

陳柏任今年8月訓練時造成大腿內側肌肉撕裂傷，在自評恢復達8成情況下，參加這次在巴林首都麥納瑪（Manama）舉辦的舉重世錦賽。

陳柏任今天抓舉開把設定172公斤過關後，接著上調至176公斤也成功撐起槓鈴，但第3次試舉挑戰180公斤失敗。

挺舉部分，陳柏任僅第1次挑戰202公斤成功，最終抓舉、挺舉成績都名列B組第2，總和以378公斤登上B組第1，至於總排名得視稍後A組賽事戰況。

陳柏任接受中央社訪問時表示，先前未能取得巴黎奧運資格，心情多少有受到影響，也陷入一段小低潮，加上遇到受傷，後來重新調適心態，也希望藉由這次世錦賽重新找回信心，他自認這次成績有達到賽前設定的目標。

放眼明年，陳柏任首要目標期待能盡快養好傷勢，對於明年亞錦賽，除了將力拚再次站上頒獎台外，目標瞄準總和突破395公斤、改寫全國紀錄。

今年世錦賽截至目前為止，台灣隊靠著女子49公斤級林呈璟挺舉摘銅、女子55公斤級陳冠伶獲1銀2銅，台灣隊累計共進帳1銀3銅。（編輯：郭諭儒）1131213

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林呈璟
林呈璟舉重世錦賽首面獎牌 女子49公斤挺舉奪銅
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