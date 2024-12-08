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舉重世錦賽 台灣林呈璟女子49公斤挺舉摘銅

2024/12/8 01:07
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（中央社記者黎建忠台北8日電）台灣舉重好手林呈璟今天在巴林舉行的2024舉重世界錦標賽女子49公斤級A組，以抓舉83公斤、挺舉107公斤、總和190公斤獲得第4，不過她在挺舉項目獲得1面銅牌。

林呈璟在今年世錦賽抓舉設定開把重量83公斤，不過第1次出場沒能成功舉起槓鈴，第2次繼續挑戰83公斤終於成功，只可惜第3次挑戰86公斤雖然有舉起來，但經過檢視後，裁判認定她左手臂屈肘，因此判定失敗。

來到更拿手的挺舉項目，林呈璟開把設定105公斤一舉成功，第2次挑戰107公斤也順利舉起，只可惜第3次挑戰111公斤失敗，若能順利舉起，就可以在總和多進帳1面銅牌。

現年24歲的林呈璟小時候練了8年的田徑，只是成績並不出色，就讀麗山高中時才開始轉戰舉重，正式訓練3年就嶄露頭角，2018年8月正式進入國訓中心，成為國家培訓隊的一員。

2022年舉重亞錦賽，林呈璟拿下2面銀牌打響名號，只可惜後來接連出現手肘韌帶和肌腱撕裂傷勢，讓她幾乎都是帶傷訓練和比賽。

世錦賽和亞、奧運不同，會分別頒發抓舉、挺舉、總和3面獎牌，這也是林呈璟首面世錦賽獎牌，而她在挺舉的107公斤也寫下個人最佳。（編輯：施施）1131208

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