郭婞淳、方莞靈養傷缺陣 陳玟卉領軍拚舉重世錦賽

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（中央社記者黃巧雯台北4日電）2024世界舉重錦標賽6日將在巴林首都麥納瑪揭開序幕，「舉重女神」郭婞淳、方莞靈這次都因傷缺陣，3名巴黎奧運舉重國手中僅陳玟卉參賽，將力拚6次試舉都成功。

舉重世錦賽為巴黎奧運後首場大型國際賽事，台灣舉重代表隊首批成員已於3日出發，將由陳玟卉領銜出擊。

郭婞淳先前帶傷出征巴黎奧運，拿下女子59公斤級銅牌，奧運後仍持續養傷中，將缺席今年世錦賽。教練林敬能接受中央社訪問時表示，郭婞淳預計將於明年3月全國原住民族運動會復出。

方莞靈同樣有傷在身，據了解，半年內都不會出賽，奧運後首戰同樣瞄準明年原住民族運動會。

台灣隊這次將由洪梓瑜打頭陣，6日將在女子45公斤級亮相，女子49公斤級林呈璟、男子61公斤級高展宏各自將在7日展開賽事。

先前在9月世界青年舉重錦標賽女子55公斤級橫掃3金的小將陳冠伶，則將在當地時間8日登場，而女子71公斤級陳玟卉預計11日亮相。

陳玟卉今年巴黎奧運表現不如預期，她抱持平常心面對世錦賽，她表示，先不預設成績，首要目標希望6次試舉都成功。

不過，陳玟卉這次世錦賽勁敵之一，包括尋求衛冕的中國名將廖桂芳，而廖桂芳不僅在上屆包攬3金，還在挺舉、總和改寫世界紀錄。（編輯：張雅淨）1131204