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韓國舉重隊來台移訓 陳玟卉、羅楹湲有收穫

2024/10/25 22:37（10/25 22:51 更新）
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韓國高陽市舉重代表隊近期來台移地訓練，讓台灣與韓國選手有機會交流，台灣舉重女將陳玟卉（左）、羅楹湲（右）都覺得獲益良多，並把握機會和巴黎奧運女子81公斤以上級銀牌得主朴惠正（中）合影留念。（黃達德提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年10月25日
韓國高陽市舉重代表隊近期來台移地訓練，讓台灣與韓國選手有機會交流，台灣舉重女將陳玟卉（左）、羅楹湲（右）都覺得獲益良多，並把握機會和巴黎奧運女子81公斤以上級銀牌得主朴惠正（中）合影留念。（黃達德提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年10月25日
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）韓國高陽市舉重代表隊教練崔鐘根這次率隊來台移地訓練，不僅在旁觀察台灣選手陳玟卉、羅楹湲動作，還大方分享技巧，藉由腳趾適當出力，有助維持重心，讓2人獲益良多。

陳玟卉、羅楹湲在去年亞洲舉重錦標賽前，曾在教練黃達德帶領下前往韓國移訓，今年輪到高陽市舉重隊來訪，2人也趁著巴黎奧運女子81公斤以上級銀牌得主朴惠正來台的機會在旁觀摩。

陳玟卉接受中央社訪問表示，希望能了解韓國選手的訓練模式，這幾天觀察發現，「他們很注重一些細節動作，會特別拉出來練」。

崔鐘根在緊盯韓國選手訓練之餘，也特別針對陳玟卉、羅楹湲動作給予建議，像是腳平踩在地時，可透過腳趾適當出力，更有助於維持重心。陳玟卉表示：「他們教練有發現我們好像做不太到腳蹬的動作，請我們先試試看，我覺得滿厲害的，這樣做，力量連貫也相對比較快。 」

對於預備動作進行細微調整，羅楹湲表示，仍在試著掌握訣竅。

陳玟卉、羅楹湲接下來都將征戰12月世界舉重錦標賽，羅楹湲表示，雖然先前無緣巴黎奧運，一度萌生放棄念頭，但一想到沒去奧運還是會有遺憾，加上腰傷好轉，讓她決定續戰。

羅楹湲在去年杭州亞運挺舉3把都失敗，最終沒有成績，她指出，現階段將以2026名古屋亞運為目標，希望能提高試舉成功率、留下成績。（編輯：管中維）1131025

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