冬盟「中職內戰」 楊竣翔3打點台灣山林奪季軍

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（中央社記者謝靜雯台北15日電）亞洲冬季棒球聯盟季軍戰為兩支中職球隊交手，台灣山林比賽前半段積極搶分，終場以9比5擊敗台灣海洋奪下季軍，楊竣翔貢獻3分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

亞洲冬季棒球聯盟季軍戰在台中洲際棒球場舉行，台灣山林隊開賽就有攻勢，1局下靠著保送、李勛傑、曾冠傑安打，加上對手守備失誤，攻下2分，何品室融補上安打，送回團隊第3分。

台灣山林隊2局下2人出局後黃鈞麟敲出安打、盜上二壘，張士綸補上安打再添1分，3局下1人出局後羅暐捷敲安，何恆佑獲四壞保送，讓台灣海洋隊提前換投，先發投手黃子豪退場。

台灣海洋隊接替投手也沒能止血，台灣山林隊再靠著觸身球保送、投手犯規跑回第5分，接著攻勢延續，靠著保送、楊竣翔二壘打，一棒3分、拉開領先差距，2人出局後黃鈞麟選到四壞保送、張士綸敲安再添1分保險分。

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台灣山林隊先發投手林原裕投4局失掉1分非責失分，5局上洪敏暘接替登板有狀況，接連被敲2支安打、再因為暴投、滾地球失分，2人出局後再出現暴投、保送、被林岳谷敲出安打掉分，後投出觸身球保送退場，接替登板的投手林易霆被顏郁軒敲安再掉2分，但及時回穩、沒有擴大失分危機。

兩隊6局過後就沒有再拿分數，台灣山林隊投手林易霆中繼1.1局無失分，奪下勝投；楊竣翔單場4打數敲出1支安打，貢獻3分打點，獲選單場MVP。

台灣海洋隊先發投手黃子豪投2.1局被敲6支安打，投出2次三振、2次四壞保送，失掉6分（5分責失分），承擔敗投。（編輯：管中維）1131215