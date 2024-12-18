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TPBL摩爾斯領軍轟25分 海神賞戰神2連敗

2024/12/18 22:22（12/18 22:51 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊18日靠著洋將摩爾斯（Anthony Keith Morse）（中）全場拿下25分、16籃板，率隊以102比94擊敗台北台新戰神隊。（高雄全家海神提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月18日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神隊18日靠著洋將摩爾斯（Anthony Keith Morse）（中）全場拿下25分、16籃板，率隊以102比94擊敗台北台新戰神隊。（高雄全家海神提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月18日
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（中央社記者黃巧雯台北18日電）台灣職籃TPBL高雄全家海神今天僅登錄2名洋將，但靠著摩爾斯拿下25分、16籃板，以及于煥亞、陳懷安決勝節關鍵三分球，擋下台北台新戰神反撲，以102比94獲勝，賞戰神2連敗。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL） 海神、戰神洋將近期都傳出傷情，海神的威勝（Kaleb Wesson）因右手第五掌骨骨裂將動刀，至於戰神的麥卡倫（Ray McCallum）才打4場比賽，就因右手第一掌指關節骨折，返回美國接受治療。

海神今天在主場僅登錄艾德（Edgaras Zelionis）、摩爾斯（Anthony Morse）2名洋將，由2人扛起得分重任，團隊次節單節就轟下38分，半場結束以64比45領先。

反觀戰神攻勢集中在洋將艾力克（Micheal Eric）身上，加上全隊前2節失誤就多達13次，也因此陷入苦戰。

戰神第3節儘管一度落後達22分，趁著艾德陷入犯規麻煩，展開追分，追成72比84，末節前段攻勢多點開火，將分數一度追成僅剩2分差，但關鍵時刻羅賓森（Thomas Robinson）卻因第2次領到違反運動精神犯規遭驅逐。

海神于煥亞、陳懷安隨後續命中三分球，幫助球隊打出氣勢，儘管戰神洋將米勒（Malcolm Miller）在倒數16.5秒飆進三分球，已於事無補，戰神最終苦吞2連敗。

海神此役有2名球員得分達20分以上，摩爾斯繳出25分、16籃板，艾德獲得21分、17籃板，而陳懷安也有12分、11助攻的演出；至於戰神以艾力克20分最佳，羅賓森19分次之。（編輯：陳仁華）1131218

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陳懷安
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