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陳懷安關鍵三分彈 TPBL海神擊退雲豹奪3連勝

2024/10/27 17:51（10/27 18:06 更新）
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台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神控球後衛陳懷安（左）27日在與桃園台啤永豐雲豹的比賽中，全場貢獻14分、9助攻，包括終場前6秒的關鍵三分彈，幫助海神拿下3連勝。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 113年10月27日
台灣職業籃球大聯盟（TPBL）高雄全家海神控球後衛陳懷安（左）27日在與桃園台啤永豐雲豹的比賽中，全場貢獻14分、9助攻，包括終場前6秒的關鍵三分彈，幫助海神拿下3連勝。（TPBL提供）中央社記者黎建忠傳真 113年10月27日
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（中央社記者黎建忠台北27日電）台灣職籃大聯盟（TPBL）高雄全家海神今天在主場迎戰雲豹，靠著後衛陳懷安全場14分、9助攻，包括終場前6秒奠定勝基的三分彈，終場海神以88比87險勝雲豹，奪近期3連勝。

海神主力後衛布銳克曼（Jason Brickman）今天再度高掛免戰牌，讓主場作戰的海神首節就以16比29大幅落後，不過半場結束，將差距縮小到41比45。

下半場海神吹起反攻號角，終場前3分40秒靠著胡瓏貿上籃取得85比77領先，但此時台啤永豐雲豹回敬1波7比0的攻勢，將差距縮小到1分差，接著兩隊都進入得分乾旱期。

終場前30秒，海神暫停過後發動進攻，後衛陳懷安在進攻時間快到時投進關鍵三分球，幫助球隊擴大4分領先；雲豹暫停後僅用3秒就讓黃鎮回敬一記底角三分球又追到1分差，接著海神發球失誤，黃鎮抄球後中距離跳投可惜擦框而出，雲豹沒能上演神奇逆轉秀。

陳懷安出賽31分鐘，拿下14分、9助攻外帶4籃板，賽後他接受轉播單位訪問時表示，最後那個三分球確實也沒時間了，「我對自己很有信心，果斷出手，很開心球進了。」

陳懷安透露：「中場休息的時候，我有去跟布銳克曼聊天，看看我還有什麼可以改進的地方；賽前教練也說，希望我能吸引防守球員，讓隊友有更多空檔可以舒服的投籃。」

頂替布銳克曼控球後衛的角色，陳懷安的表現可圈可點，他強調，就是努力練球、多和隊友溝通，盡量做到和布銳克曼一樣的內容。（編輯：管中維）1131027

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