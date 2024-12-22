木村竹志率隊打城市盃 難忘老隊友郭泰源酒量非常好

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（中央社記者謝靜雯台北22日電）城市盃青少棒賽此次日本和歌山隊總教練木村竹志，曾是台灣傳奇名投郭泰源隊友，雖過了30多年，木村竹志還是能用中文喊出郭泰源名字，也難忘郭泰源酒量「非常好」。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽此次有10支國外球隊參賽，日本和歌山隊總教練木村竹志舊名為石井毅，曾於1983年至1988年間效力日職西武獅隊，與台灣傳奇球星郭泰源是隊友。

木村竹志球員時期也有不少著名戰役，曾在1979年代表和歌山縣立箕島高校完成春季、夏季甲子園連霸，當時與石川縣名門星稜高校的經典戰役完投18局、熱投257球僅失2分，率隊以4比3勝出，比郭泰源1983年亞錦賽單日兩戰投17局還多1局。

木村竹志畢業後加入社會人球隊，1982年日職選秀以第3指名加盟西武獅，可惜因腰傷影響職業生涯，在西武隊期間5年留下85場出賽，均為後援，戰績8勝4敗4救援，防禦率3.63，於1988年宣布引退，退休後被岳父收為養子，更名木村竹志。

木村竹志相隔30餘年，還會用前中文喊出郭泰源名字，他表示，雖然只當了3年隊友，因為都是投手，交情相當好，近年會帶隊來台灣也是因為「Kaku桑」的引薦。

木村竹志回憶，郭泰源球速非常快，跟他的低肩側投類型互補，「我負責後援，他每次都可以至少投個100球，讓我們牛棚可以很放心，準備後半段比賽就好。」他分享以前兩人下班後仍會小聚，雖然來台灣沒和老友碰面，「但我記得他酒量很好，非常好喔！」

去年城市盃冠軍為同樣來自日本的大阪隊，木村竹志表示，這次的目標當然還是打到決賽，最好能拿下冠軍，選手們都很努力。

和歌山隊昨天預賽首戰擊敗台北市大理國中，今天以4比5不敵澎湖馬公國中，目前分組戰績1勝1敗。（編輯：陳仁華）1131222