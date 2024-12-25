柯敬賢城市盃勉勵七賢學弟 旅美首個完整球季盼健康

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北25日電）城市盃青少棒高雄七賢國中首度闖進4強，七賢畢業學長、旅美洛杉磯道奇隊好手柯敬賢今天到場鼓勵學弟、也送上飲料。面對明年首個完整旅美賽季，柯敬賢盼健康打完整季。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽高雄七賢國中首度打進4強，4強不敵台北市長安國中，僅能與日本豐田隊爭季軍。

七賢畢業校友柯敬賢剛好返台，一大早就到天母棒球場關心學弟們比賽，他表示，學弟們身材都不錯，被問起跟過去自己國中時期相比，他笑說：「我可能還是好一點點。」

柯敬賢今年6月正式加盟美職洛杉磯道奇隊，球隊安排訓練行程，9月到11月底先在多明尼加，12月回到美國秋訓約2週返台。柯敬賢表示，身體感覺有變壯，但訓練內容跟之前差異不大，守備、打擊、重量都有維持訓練。

先前中職會長蔡其昌有與柯敬賢見面，被問起是否有當面被詢問打經典賽資格賽意願，柯敬賢笑說，蔡其昌只有祝福他健康打完整個球季，看之後怎麼樣再聯絡。

面對明年首個完整旅美賽季，柯敬賢表示，目前語言方面聽沒有太大問題，說還是有點困難，但有翻譯協助，想辦法把不足的地方再加強，明年希望可以健康打完整個賽季。（編輯：張雅淨）1131225