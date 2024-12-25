城市盃季軍戰羅文成先發投球 接替蹲捕很有想法

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）城市盃青少棒高雄市七賢國中今天延長賽以11比7擊敗日本豐田隊、奪下季軍。七賢羅文成先發擔任投手、後半段接替蹲捕；總教練張皓晨爆料，很少遇到不喜歡當投手的球員，並稱讚羅文成很有想法。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽高雄七賢國中今天季軍戰與日本豐田隊交手，七賢由羅文成擔任先發投手扛4棒，投2.1局無失分，從投手丘退下後接替捕手工作，打擊方面3打數敲出1支安打、貢獻2分打點。

七賢總教練張皓晨表示，羅文成是球隊主戰捕手、扛4棒，每場比賽穩定貢獻，看見他在心理調適方面有很大進步。

張皓晨透露，因為前一批學長畢業，希望羅文成也分擔投手工作，同時希望透過多方守位的嘗試，會刺激不同的想法和看比賽的角度。但張皓晨笑說：「我很少遇到打棒球的小朋友不想當投手的。」

張皓晨提到，羅文成是很有想法的球員，平時都會透過自己觀察，主動跟教練團討論守備和配球，一開始讓羅文成配球時雖然他有點害怕，但後來會主動問能不能讓他配球。

羅文成是從國小6年級開始接觸捕手位置，但直言國一有段時間也很排斥捕手位置，覺得跟外野守備相比，捕手比較無聊，不過教練分析捕手位置對未來發展幫助、可以提升競爭力，有把教練的建議聽進去，也開始越來越喜歡捕手位置。

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至於投手工作，羅文成表示，一開始投球表現不理想，所以也排斥過，但後來越投越好，也開始喜歡上投球，投手、蹲捕角色互換，對於思考配球也有幫助。

羅文成表示，有看世界12強棒球賽台灣隊捕手林家正比賽，希望可以學習林家正在安撫投手方面的能力，感覺可以讓投手更安心、更有自信，而偶像還有美職大聯盟球星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）。（編輯：張雅淨）1131225