王元甫城市盃後援霸氣復仇 助長安奪冠獲MVP

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（中央社記者謝靜雯台北25日電）城市盃青少棒賽台北市長安國中投手王元甫霸氣復仇，後援登板雖被敲出追平陽春砲，但快速調適延長賽穩守，率隊以7比6奪冠獲選MVP；總教練鄭凱名稱讚王元甫成長多展現霸氣。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽冠軍戰由台北市長安國中與桃園市新明國中交手，長安先發投手廖芫豎投3局失掉5分（1分責失分），王元甫4局接手後援壓制，7局下球隊1分領先時被敲出陽春砲，但王元甫調適心情，延長賽8局下穩守沒失分，幫助球隊守住勝利。

王元甫今天先發守右外野、扛4棒，單場2打數敲出1支安打，遭觸身球保送1次，另選到1次四壞保送，後援登板用78球投5局僅失1分，奪下勝投，也獲選賽會最有價值球員（MVP）。

長安總教練鄭凱名表示，7局下挨轟難免會有情緒，一直鼓勵王元甫最多就是打延長賽，讓他盡快調整，沒有因為挨轟就放棄比賽，這場比賽將成為成長的養分，明顯感受到王元甫的成長，場上展現霸氣。

鄭凱名表示，王元甫平時多是後援登板，最多大概投50球，今天球數差不多時想要讓他退場，但他自己想要拚，也鼓勵他盡力丟、壓力讓教練扛。

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王元甫今天賽前練習被打到下巴，他笑說說話會痛，但場上表現沒有太大影響，今天被敲追平轟有受到影響，對下一名打者才會投出觸身球保送，但捕手有喊暫停鼓勵他放鬆，也馬上調整心情。

去年城市盃也是對新明登板投球但輸球，王元甫直言今天想贏的企圖心更強烈，自評國中階段力量、經驗、抗壓都有進步；被問起投手、打擊兩端比較喜歡哪邊，他笑說喜歡打擊、因為打擊比較有趣。（編輯：李亨山）1131225