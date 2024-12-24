曾乙喆城市盃青少棒先發展現霸氣 率長安晉4強

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）北市長安投手曾乙喆今天在城市盃青少棒8強先發4.1局失1分好投，率隊以8比1擊敗新北二重晉4強；曾乙喆U15世界盃磨經驗增自信，場上展現沒在怕的霸氣，目標畢業球速投破140公里。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽地主台北市長安國中8強與新北市二重國中交手，長安兩任投手都是速球派投手，皆有破135公里球速，曾乙喆今天先發投4.1局，被敲出3支安打，投出4次三振、5次四死球保送，失掉1分責失分、奪下勝投，王元甫後援0.2局無失分。

長安總教練鄭凱名表示，兩人都算陣中主力投手，都有球速優勢，王元甫因為多投後援角色、控球又更穩定；曾乙喆球速快，關鍵場面不會怯場、感覺都沒在怕，也看好他的未來性。

曾乙喆是今年U15世界盃棒球賽國手，鄭凱名認為，U15國手資歷磨練讓曾乙喆成長很多，信心和抗壓都變好。

曾乙喆表示，U15國手資歷除了磨練經驗、增加抗壓外，代表隊中的教練也有幫忙微調投球機制，感覺比較不容易受傷，自評國中階段無論打擊、守備都有很大的進步。

被問起會不會跟隊友王元甫比球速，曾乙喆笑說，「偶爾會」，目前兩人應該差不多，先發出賽時有王元甫把關後防很安心。

今天是曾乙喆此次盃賽第2場登板，他自評表現沒有很好，靠隊友守備幫忙，比賽過程中雖有遇到不少危機，想著盡量不要丟太好的球給對手打。

曾乙喆國中階段身高也抽高，從剛升上國中約168公分，現在長高至約185公分，國中畢業目標球速能投破140公里。（編輯：張雅淨）1131224