城市盃青少棒官上竣2安4打點 長安連5屆闖4強

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（中央社記者謝靜雯台北24日電）城市盃青少棒賽8強地主台北市長安國中兩任速球派投手曾乙喆、王元甫依序登板，聯手壓制新北市二重國中打線，官上竣單場2安4打點，率隊以8比1、5局搶勝，連5屆晉級4強。

2024年台北城市盃青少年棒球邀請賽地主長安國中上午16強賽擊敗日本宮崎，接著8強與台北市二重國中交手。

長安主力投手曾乙喆先發前4局僅失1分，5局1人出局後被攻占上一、二壘，長安再換上另一名主力投手王元甫登板接手，接連讓打者敲出中外野方向飛球出局，沒讓二重有反攻機會，幫助球隊守住勝利。

曾乙喆總計用67球投4.1局，被敲出3支安打，投出4次三振、5次四死球保送，失掉1分責失分、奪下勝投。

長安開賽1局上攻勢也是從曾乙喆二壘打開始，靠著王元甫安打先馳得點，3局上先靠著暴投跑回第2分，再靠著安打、接連觸身球保送，官上竣清壘三壘打、一棒3分幫助球隊拉開領先差距。

長安5局上再起攻勢，靠著失誤、犧牲觸擊，官上竣二壘打再添1分，再靠著劉奕辰、黃子齊安打添分數、達到提前結束比賽門檻。

長安連5屆晉級4強，總教練鄭凱名表示，算是有達成賽前預設的目標，本來預期8強會是五五波的比賽，沒想過會提前結束比賽。

鄭凱名也提到官上竣預賽發揮不如預期，昨天讓他休息一天，今天再排入先發也是借重他的外野守備，守備範圍大、讓對手將球打到外野就有機會形成出局數，打擊方面則屬於安打型選手。

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官上竣表示，預賽表現不好隊友和教練都一直鼓勵他，教練也有協助調整，提醒身體不要轉得太快，打出清壘三壘打很振奮，也更有信心，對於外野守備很有自信，自評優勢是飛球的判斷和範圍。

官上竣從小受媽媽影響喜歡棒球，是中職中信兄弟球迷，國小二年級開始投入棒球訓練，偶像是兄弟隊游擊手、同時也是長安畢業學長江坤宇，外野守備則會觀察樂天桃猿隊陳晨威，目前身高168公分，也希望國中身高可以再抽高。（編輯：龍柏安）1131224