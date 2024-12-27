不滿WTT新規 樊振東、陳夢宣布退出國際賽事

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（中央社台北27日電）巴黎奧運桌球單打金牌樊振東、陳夢今天宣布退出世界排名，不再參加國際桌球總會與世界桌球職業大聯盟（WTT）所有賽事，原因是近日WTT頒布不參賽就罰款的新規，他們無力承受。

27歲的樊振東目前世界男單排名第6，30歲的陳夢目前世界女單排名第4。他們在巴黎奧運為中國衛冕桌球單打、團體金牌後，今天宣布退出世界排名，消息震撼中國大陸。

儘管未宣布退役，樊振東、陳夢退出國際賽，幾已確定不會再參加奧運。中國乒乓球協會主席劉國梁24日表示，明年開始會「多給年輕人比賽機會」，備戰下屆奧運。

樊振東上午在微博發文表示，由於巴黎奧運後留下巨大心理消耗，除了下屆全運會確定參加，他對未來職業生涯尚未展開具體規劃。近日WTT頒布了不參賽就罰款的新規，他實在無力承受但依然尊重國際組織，所以目前只能選擇退出世界排名。

陳夢隨後也在微博發文表示，巴黎奧運結束後，前期一直高強度的身體訓練以及精神緊繃，在那一刻堆積到了頂點，需要一段時間來調整自己的身體狀態以及根據身體因素對自己接下來職業生涯進行新的規劃。

她也說，近期WTT推出退賽罰款新規，自己因身體目前還無法負荷每一次高強度賽事，出於對國際組織的尊重，已於23日簽署文件，最終做出退出世界排名的選擇。

樊振東與陳夢公布提交的英文文件，標題為「球員職業生涯退役通知」。他們通知國際桌總及WTT，從2024年12月23日起，退出單打、雙打、混合的世界排名，並自動退出往後所有國際桌總及WTT的比賽。

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綜合陸媒報導，巴黎奧運後，WTT澳門冠軍賽、WTT中國大滿貫賽、2024年桌球亞錦賽等系列國際比賽，均沒有出現樊振東和陳夢的身影。在這些賽事，中國桌球隊數度爆冷落敗，引發「青黃不接」的熱議。

劉國梁24日受訪時表示，從2025年開始，會給更多年輕人比賽機會。第一年更多是培養，第二年運動員能夠相對成熟一些，第三年就是衝刺了，第四年備戰奧運。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1131227