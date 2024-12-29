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TPBL國王終止6連勝 林書豪：疲勞不是藉口

2024/12/29 20:16
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（中央社記者黎建忠台北29日電）TPBL新北國王今天不敵福爾摩沙夢想家，終止近期6連勝，儘管經歷5天3戰辛勞，但林書豪表示，「疲勞不是藉口，主要是作戰計畫沒能執行好」。

台灣職業籃球大聯盟（TPBL）新北國王，12月25日先飛到琉球作客參加東亞超級籃球聯賽，昨天又與高雄全家海神打到二度延長才獲勝，今天繼續「背靠背」對上夢想家。

林書豪賽後接受聯訪表示，接連出賽與昨天兩度延長都不是藉口，「我們球隊賽前有一個作戰計畫，我們的責任就是把計畫做好，裁判、球迷、對手都不會管你有多累，今天我們就是沒執行好計畫。」

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林書豪強調，比賽後半段榜哥（林金榜）帶了很多防守能量上場，「這也是我們可以追近比數的原因，但我們不能期待每一場都大比分落後再去追分，這樣真的太累了。」

總教練萊恩也提到，比賽必須一開始就相當專注，執行所有策略及細節，不能期待每一場都落後才改變防守節奏去追分，「我們現在已經是一支大家都當作目標的球隊，所以專注力一定要100%做好。」（編輯：陳仁華）1131229

林書豪
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