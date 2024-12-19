UBA台師大外籍生辦簽證未歸 教頭對曾信武有期待

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（中央社記者黃巧雯桃園19日電）台灣師範大學男籃找來法國籍中鋒萊恩，為隊史首位非亞洲籍外籍生，但日前以辦簽證為由離台，在不確定萊恩是否會歸隊情況下，教頭李秉鴻期待，曾信武能在本季UBA賽事扛起重任。

台師大男籃長期以全本土球員為主，本季首度加入了非亞洲籍外籍生鋒萊恩（Rayan），但自113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽開打至今均未亮相，僅名字出現在註冊名單。

教頭李秉鴻接受媒體聯訪時表示，萊恩加入球隊僅1個多月，期間還曾隨隊前往中國移地訓練，但後來收到入學通知後，就以辦簽證為理由離台，他坦言，不確定萊恩會不會歸隊。

李秉鴻表示，希望外界能多聚焦在本土球員身上，並期待長人曾信武能挺身而出、幫助球隊。

UBA公開男一級第三階段預賽今天在健行科大登場，台師大以93比78擊敗義守大學，預賽戰績6勝2敗。

不過，今天末節讓對手轟下34分，讓李秉鴻不太滿意，他表示，上半場以51比22大幅領先後，球隊下半場卻鬆懈，真正強隊應該是從頭延續到尾都能保持一定專注力、企圖心。（編輯：李亨山）1131219