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UBA台師大外籍生辦簽證未歸 教頭對曾信武有期待

2024/12/19 20:29（12/19 20:46 更新）
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113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽開打至今都不見台師大外籍球員萊恩身影，在不確定萊恩是否會歸隊的情況下，總教練李秉鴻期待長人曾信武（圖）能挺身而出、幫助球隊。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月19日
113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽開打至今都不見台師大外籍球員萊恩身影，在不確定萊恩是否會歸隊的情況下，總教練李秉鴻期待長人曾信武（圖）能挺身而出、幫助球隊。（大專體總提供）中央社記者黃巧雯傳真 113年12月19日
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（中央社記者黃巧雯桃園19日電）台灣師範大學男籃找來法國籍中鋒萊恩，為隊史首位非亞洲籍外籍生，但日前以辦簽證為由離台，在不確定萊恩是否會歸隊情況下，教頭李秉鴻期待，曾信武能在本季UBA賽事扛起重任。

台師大男籃長期以全本土球員為主，本季首度加入了非亞洲籍外籍生鋒萊恩（Rayan），但自113學年度大專籃球聯賽（UBA）公開男一級預賽開打至今均未亮相，僅名字出現在註冊名單。

教頭李秉鴻接受媒體聯訪時表示，萊恩加入球隊僅1個多月，期間還曾隨隊前往中國移地訓練，但後來收到入學通知後，就以辦簽證為理由離台，他坦言，不確定萊恩會不會歸隊。

李秉鴻表示，希望外界能多聚焦在本土球員身上，並期待長人曾信武能挺身而出、幫助球隊。

UBA公開男一級第三階段預賽今天在健行科大登場，台師大以93比78擊敗義守大學，預賽戰績6勝2敗。

不過，今天末節讓對手轟下34分，讓李秉鴻不太滿意，他表示，上半場以51比22大幅領先後，球隊下半場卻鬆懈，真正強隊應該是從頭延續到尾都能保持一定專注力、企圖心。（編輯：李亨山）1131219

萊恩
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