NBA亞歷山大33分領軍 雷霆15連勝破隊史紀錄

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（中央社記者黎建忠台北6日電）美國職籃NBA今天上演東、西區雙強對決，結果「西霸天」奧克拉荷馬雷霆，靠著亞歷山大全場33分、11籃板、6助攻，以105比92逆轉勝塞爾提克，拿下破隊史紀錄的15連勝。

拿下這場勝利後，雷霆自從去年12月1日就不知道輸球滋味，儘管期間曾在「NBA盃」冠軍賽敗給密爾瓦基公鹿，但那場比賽並不列入NBA例行賽計算。

尋求衛冕的波士頓塞爾提克，上半場以65比55取得雙位數領先，沒想到下半場準頭盡失，第3、4合計僅拿下27分，雙星之一的布朗（Jaylen Brown），上半場豪取21分，但下半場7投0中、0分進帳。

根據美國媒體報導，塞爾提克整場92分，追平了2014年1月16日以來，上半場單隊得65分以上的最低全場得分紀錄。

有趣的是，2014年1月16日「達到」這個糗紀錄的是休士頓火箭，當時他們上半場拿了73分，但全場僅92分，而更巧的是，當時火箭的對手也是雷霆。

塞爾提克是全聯盟最倚賴三分火力的球隊，他們本季團隊每場平均三分球出手50.3次，比起排名第2的芝加哥公牛還多了6次；不過塞爾提克今天全場46投僅9中，命中率慘到19.6%。

收下15連勝的雷霆，持續在西區獨走，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在這波連勝期間，有3場得分破40、8場破30分，是最重要的進攻火力。

雷霆將在休兵2天後，前往東區挑戰全聯盟戰績最佳的克里夫蘭騎士，雷霆本季對東區球隊11勝0敗，而處於10連勝的騎士，本季對西區球隊10勝0敗。（編輯：李亨山）1140106