加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
麻疹個案曾搭高鐵往返台中高雄 2車次同車廂旅客速聯繫衛生局
首頁 / 運動
NBA
新聞專題
NBA1/300
首頁 / 運動

NBA亞歷山大33分領軍 雷霆15連勝破隊史紀錄

2025/1/6 13:57（1/6 14:28 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
NBA奧克拉荷馬雷霆6日靠著亞歷山大（前）全場33分、11籃板、6助攻，以105比92逆轉勝塞爾提克，拿下15連勝。（圖取自x.com/okcthunder）
NBA奧克拉荷馬雷霆6日靠著亞歷山大（前）全場33分、11籃板、6助攻，以105比92逆轉勝塞爾提克，拿下15連勝。（圖取自x.com/okcthunder）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北6日電）美國職籃NBA今天上演東、西區雙強對決，結果「西霸天」奧克拉荷馬雷霆，靠著亞歷山大全場33分、11籃板、6助攻，以105比92逆轉勝塞爾提克，拿下破隊史紀錄的15連勝。

拿下這場勝利後，雷霆自從去年12月1日就不知道輸球滋味，儘管期間曾在「NBA盃」冠軍賽敗給密爾瓦基公鹿，但那場比賽並不列入NBA例行賽計算。

尋求衛冕的波士頓塞爾提克，上半場以65比55取得雙位數領先，沒想到下半場準頭盡失，第3、4合計僅拿下27分，雙星之一的布朗（Jaylen Brown），上半場豪取21分，但下半場7投0中、0分進帳。

根據美國媒體報導，塞爾提克整場92分，追平了2014年1月16日以來，上半場單隊得65分以上的最低全場得分紀錄。

有趣的是，2014年1月16日「達到」這個糗紀錄的是休士頓火箭，當時他們上半場拿了73分，但全場僅92分，而更巧的是，當時火箭的對手也是雷霆。

塞爾提克是全聯盟最倚賴三分火力的球隊，他們本季團隊每場平均三分球出手50.3次，比起排名第2的芝加哥公牛還多了6次；不過塞爾提克今天全場46投僅9中，命中率慘到19.6%。

收下15連勝的雷霆，持續在西區獨走，當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）在這波連勝期間，有3場得分破40、8場破30分，是最重要的進攻火力。

雷霆將在休兵2天後，前往東區挑戰全聯盟戰績最佳的克里夫蘭騎士，雷霆本季對東區球隊11勝0敗，而處於10連勝的騎士，本季對西區球隊10勝0敗。（編輯：李亨山）1140106

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
NBA公牛1號球衣引退 羅斯感動落淚
60
更多編輯台推薦新聞：