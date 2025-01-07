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NBA康寧漢秀狀元身手 活塞相隔5年再獲4連勝

2025/1/7 13:42
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（中央社記者黎建忠台北7日電）美國職籃NBA底特律活塞，今天靠著狀元後衛康寧漢攻下32分、9助攻帶動下，在主場以118比115力克波特蘭拓荒者，這也是活塞自2019年3月後，再度取得4連勝。

現年23歲、2021年NBA選秀狀元康寧漢（Cade Cunningham），本季持續進步，平均24.4分、投籃命中率45%、三分球命中率37.7%都寫下生涯新高，而且他並非獨善其身，本季平均送出9.5次助攻，更在全聯盟排名第3。

從1957年球隊更名為底特律活塞以來，隊史共5次打進NBA總冠軍賽，其中1988-89、1989-1990年完成2連霸，2003-04球季再度獲得隊史第3座總冠軍，而當時成員之一的畢拉普斯（Chauncey Billups），正好就是今天拓荒者的總教練。

不過活塞從2009-10年賽季起戰績就直直落，至今第16個賽季，僅2次打進季後賽，過去4個賽季有3季在東區墊底。

這場比賽活塞贏得並不輕鬆，上半場還以51比60落後，幸好下半場急起直追，終場前53.2秒，靠著畢斯利（Malik Beasley）三分球破網，幫球隊取得114比110領先，不過5秒後拓荒者中鋒艾頓（DeAndre Ayton）灌籃得手，又將差距縮小到2分差。

比賽尾聲拓荒者採取犯規戰術凍結時間，沒想到射手畢斯利竟然4罰2中，險些成為戰犯；幸好在拓荒者最後一波進攻時，畢斯利成功抄截，也讓活塞留下驚險的勝利。

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康寧漢過去2場比賽攻下72分，另平均6籃板、9助攻，三分球命中率高達44%。

活塞本季大翻身，目前以18勝18敗排在東區第8，這也是隊史自從2019年3月11日以來再度取得4連勝，當時活塞共獲得5連勝。（編輯：李亨山）1140107

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