NBA楊恩飆中場三分致勝一擊 老鷹客場氣走爵士[影]

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（中央社記者陳容琛台北8日電）暫居美國職籃NBA助攻王的明星後衛楊恩今天飆進中場三分球的致勝一擊，率領亞特蘭大老鷹在客場以124比121氣走猶他爵士，同時取得邁入2025年後首勝。

近期苦吞3連敗的老鷹，在進入2025年後尚未開胡，今天客場面對爵士，雙方上演激戰，甚至第4節仍互有領先，而爵士靠著後衛薩克斯頓（Collin Sexton）終場前2.9秒投進三分球，導致兩隊形成121比121平手局面。

眼看即將進入延長賽，沒想到老鷹明星後衛楊恩（Trae Young）挺身而出，在球未運過中場時情況下，選擇直接拔起投籃，隨著球應聲入網那一刻，楊恩如願完成這記50呎外大號三分球的致勝一擊，率領老鷹氣走爵士，並與隊友興奮抱在一起慶祝。

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回顧成為致勝英雄過程，楊恩賽後接受媒體訪問表示，抱著只要比賽還沒結束，就仍有機會得分的心態，並直言從接到球的時候，就對投進致勝一擊充滿信心，「當下知道大概還有3秒時間，我能夠運球接近中場，同時確保自己充分使用腿部力量，讓球具備足夠的弧度，這點非常重要。」

值得一提的是，除了飆進令人印象深刻的驚天三分球，楊恩在助攻表現也相當搶眼，此役攻下「雙20」24分、20助攻。根據美國媒體ESPN統計，楊恩成為NBA史上首名同場傳出20助攻又投進致勝一擊的球員，他透露喜歡與隊友一起融入比賽，「我能讓隊友在好的位置上接到球。」（編輯：張雅淨）1140108