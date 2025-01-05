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NBA頂尖中鋒對決 金塊約基奇準大三元勝馬刺

2025/1/5 13:04
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（中央社記者黎建忠台北5日電）美國職籃NBA丹佛金塊今天背靠背再戰馬刺，靠著中鋒約基奇繳出46分、10助攻、9籃板的準大三元成績單，最終延長賽以122比111獲勝，報了昨天落敗之仇。

生涯拿過3次NBA最有價值球員的約基奇（Nikola Jokic），今天轉到聖安東尼奧馬刺主場，再戰超級新秀中鋒溫班亞馬（Victor Wembanyama），這場前、後期超級中鋒對決，再度讓人看得血脈噴張。

前4節正規時間打完後，雙方戰成108比108平手，沒想到進入延長賽後，金塊靠著約基奇連得7分帶動下，直接以14比3帶走比賽。

約基奇昨天出手36次，今天出手35次，成為NBA聯盟繼2007年的布萊恩（Kobe Bryant）後，首名連續2場單場出手都超過35次的球員，可見球隊對他倚賴相當重，而約基奇2場平均47%的投籃命中率也相當驚人。

溫班亞馬雖然沒能帶隊2連勝金塊，但今天繳出20分、23籃板，仍寫下生涯新高的籃板數；而這也是他生涯第101場出賽，繳出第57場「雙十」成績單。

金塊除了約基奇一夫當關外，近來一度陷入交易傳聞的小波特（Michael Porter Jr.）也攻下28分，其中24分在上半場拿到，也是金塊緊咬馬刺的主要功臣。（編輯：方沛清）1140105

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