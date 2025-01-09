林侑萱備戰跆拳道亞青選拔 品勢、對打都想拚

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（中央社記者黃巧雯台北9日電）台灣跆拳道小將林侑萱去年在世界跆拳道品勢錦標賽15至17歲組摘金，她今天表示，接下來將備戰3月亞洲青年跆拳道錦標賽國手選拔，希望品勢與對打都能順利取得資格。

教育部體育署與台灣大學今天共同舉辦「運動防護特約服務醫療院所簽約儀式記者會暨運動防護輔導中心成果發表會」，而身為這項計畫受惠選手之一的林侑萱也受邀出席活動。。

林侑萱去年代表台灣參加在香港舉辦的世界跆拳道品勢錦標賽，勇奪15至17歲組金牌。今天她接受聯訪時表示，其實在賽前左膝蓋韌帶就一直有發炎的狀況，感謝有這項計畫，讓她經過治療和復健後能快速回到場上、並拿下金牌，希望這項計畫能持續進行，讓選手無後顧之憂，繼續為國爭光。

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就讀基隆女中二年級的林侑萱，目前是跆拳道品勢與對打雙棲。教練李晟綱認為，兩者訓練可相輔相成，今年全國中等學校運動會和亞洲青年跆拳道錦標賽國手選拔也都會報名參賽。

林侑萱表示，在拿到世錦賽金牌後，覺得之前努力都值得，也對接下來參賽更有信心，目標先瞄準3月亞青國手選拔，希望無論是品勢或對打都能取得參賽資格。1140109