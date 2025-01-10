TPBL米勒轟全場最高26分 戰神退雲豹奪4連勝

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（中央社記者陳容琛台北10日電）TPBL台灣職業籃球大聯盟台北台新戰神今天靠著洋將米勒攻下全場最高26分，外帶11籃板、4阻攻，以97比85力退台啤永豐雲豹，摘下近期4連勝。

力拚延續連勝紀錄的戰神今天在主場迎戰雲豹，雖然開局處於落後局面，不過第2節靠著米勒（Malcolm Miller）、羅賓森（Thomas Robinson）及錢肯尼輪番飆分逆轉戰局，而且瞬間擴大領先差距，即便第4節遭到雲豹反撲，但戰神仍穩住陣腳，成功捍衛農曆新年前最後主場賽事的勝利。

戰神總教練許皓程賽後接受媒體聯訪時表示，台北的氣溫今天突然驟降，加上近日賽程緊湊，導致球員體力調配沒有這麼順暢，因而在首節陷入落後，「但我們球員表現很棒，就算在落後困境還是能很快找回專注度。」

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此役戰神洋將米勒攻下全場最高26分，另外還有11籃板、4阻攻，他提到在賽程緊湊的情況下，確實感覺有點疲累，不過球隊仍在比賽中後段找到防守重心，並利用防守帶動進攻，成為逆轉拿下勝利的關鍵，「我們一直在防守端提醒彼此要照著教練團的計畫走。」

雲豹總教練查爾斯（Charles Dube-Brais）則提到，今天沒有打出雲豹球風，中間一度過多的單打，而且沒有保持48分鐘專注，所幸第4節林信寬、王皓吉帶動士氣，展現出雲豹毅力，並稱讚戰神是具備很好運動能力的球隊，「他們逐漸找到勝利方程式，是近期聯盟表現最棒球隊。」（編輯：張銘坤）1140110

米勒 TPBL戰神攻克夢想家主場 中止近期3連敗